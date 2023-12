Vlasnik hotela Jablanica koji je brutalno pretukao radnicu priznao krivicu: Sutra će se znati kazna

U Općinskom sudu Konjic danas je počelo i završeno suđenje Amiru Džafiću (44) iz Jablanice optuženom za krivično djelo teška tjelesna ozljeda iz čl. 172. st. 1. KZ F BiH na štetu Enise Klepo (28), također, iz Jablanice.

Glavni pretres je bio zakazan 27. novembra, međutim, otkazan je zbog bolesti optuženog, koji se mjesec ranije izjasnio da nije kriv za djelo koje mu se stavlja na teret.

Potpuni preokret

Međutim, danas se, nakon što je Mediha Balić, tužiteljica Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, Područnog ureda u Konjicu, pročitala optužnicu, dogodio potpuni obrat. U uvodnim riječima, advokat Nermin Karalić, koji zastupa Džafića je kazao da njegov klijent priznaje krivicu za djelo kojim se tereti.

- Želim istaći na današnjem ročištu, a shodno zdravstvenom stanju mog klijenta, on želi da se izjasni da je kriv u da mu je iskreno najdublje žao što je, uopće, došlo do ovoga i da mu nije bila namjera da ovako nešto čini... Moj klijent se duboko kaje i ovaj proces je do sada već proizveo mnogo posljedica u njegovom zdravstvenom, društvenom i poslovnom pogledu -kazao je, između ostalog, Karalić. Međutim, postupajuća sutkinja Almina Čilić je navela da je optuženi do sada dva puta mogao priznati krivicu ili, pak, sklopiti sporazum s Tužilaštvom te da će, iako može priznati krivicu u ovoj fazi, ipak biti izvedeni dokazi optužbe, odnosno Tužilaštva.

U nastavku je potom svjedočila oštećena Klepo, koja je radila kao recepcionerka u hotelu „Jablanica“. Ona je, podsjetimo, nezadovoljna plaćom i uvjetima na svom radnom mjestu, odlučila dati otkaz i zatražiti isplatu svoje zarađene plaće od mizernih 700 KM. Umjesto toga, Džafić ju je pretukao, praktično, na radnom mjestu, a ona je tokom svjedočenja potanko opisala taj događaj od 1. avgusta.

Podsjetimo, prema optužnici, Džafiću se na teret stavlja da je 1. avgusta 2023.godine oko 21:30 sati stigao u hotel, na poziv svoje supruge I.Dž., inače, direktorice hotela, a nakon kraće verbalne prepirke između nje i oštećene oko isplate plaće, davanja otkaza i drugih problema na poslu. Optuženi je došao do recepcije te je odmah krenuo ka oštećenoj, tjeravši je iz objekta.

- Rukama ju je uhvatio za majicu u predjelu grudi, gurajući je prema prostoriji u kojoj se nalazi bazen i udarajući oštećenu šakom u predjelu glave, lica i očiju, u čemu ga je pokušala spriječiti uposlenica hotela Semra Nezirić, ali u tome nije uspjela, jer je i nju optuženi odgurnuo - navedeno je u optužnici Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Potom je oštećenu dalje nastavio fizičkom snagom udarati i gurati je u pravcu hodnika ka bazenu, te je zatvorio vrata od hodnika i nastavio je udarati, pri čemu je galamio na nju, upućivao joj pogrdne riječi i govorio joj kako joj neće platiti.