Mladu ženu iz Tešnja suprug brutalno tukao: Osim što me zlostavljao, prevario me, a za sina ga nije briga

Senaida Muminović rodom iz Tešnja, a nastanjena u Maglaju, jučer je na Facebooku javno podijelila svoju ispovijest o nasilnom suprugu koji ju je brutalno tukao. Osim što je, kako je navela, pretrpjela fizičko i psihičko zlostavljanje, navodi da ju je njen suprug prevario s drugom ženom, te se uopće ne brine za svoje dijete.



"Ne mogu više da šutim"

Njenu objavu prenosimo u cijelosti:

- E ovako dosad sam šutila sa kakvim sam čovjekom zapravo (nečovjekom) bila u braku... Neke stvari sam trpila i prešutila, ali više ne mogu da šutim... Dokle me je ovaj čovjek doveo pa da se ovim putem obraćam sve je jasno... Ovdje su slike, tj. modrice koje sam imala od dotičnog, to nije sve ima toga još dosta ali ovo je samo djelić toga...

- Pored toga što sam pretrpjela fizičko zlostavljanje i psihičko maltretiranje,od strane dotičnog sam bila i prevarena... Žena koja mu je rodila dijete, pored toga sto je bila maltretirana pored toga sam i prevarena... Baš neki dan javlja mi se dotična po imenu Amra Tatarević i meni piše kako je sa dotičnim u kontaktu već duže vrijeme dok sam i ja bila kod njega, ona se time ponosi, a ne zna možda da neko dijete zbog toga svega ispašta.

Za dijete svoje ne zna

- Prošla su tri mjeseca otkako nije ni vidio svoje dijete, a kamoli da mu je barem vlažne maramice kupio i rekao evo od oca, ne nego ide ljubavnici na noge u Hrvatsku i slika se sa njom i meni na viber šalje slike, kako je kod nje. A za dijete svoje ne zna, a naokolo se ku*va ... Sve do sad sam šutila i da sam najgora što on priča, a nema dokaza, a ja za sve imam dokaze, šutila sam više ne mogu, jer vidim da me ciljano provocira i vise ne mogu šutjeti - navela je Muminović u svojoj objavi.