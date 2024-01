Porast maloljetničke delinkvencije u BiH: Kako djeca postaju teški kriminalci

Statistički podaci iz prethodnih godina potvrđuju porast maloljetničke delinkvencije u BiH, ali posebno zabrinjava što se maloljetnici u policijskim biltenima pojavljuju i kao izvršitelji najtežih krivičnih djela.



Serija napada

Samo letimičan pregled informacija iz prošle godine pokazuje da su maloljetne osobe hapšene ne samo zbog krađa, obijanja automobila, prijetnji na društvenim mrežama, već i zbog pokušaja ubistava ili razbojništava.

Ilustrativan je slučaj iz juna 2023., kada su tri maloljetnika uhapšena zbog serije napada na starije osobe u sarajevskoj općini Novi Grad. Žrtve napada u naselju Alipašino Polje su pretučene i opljačkane, a jedan 80-godišnjak je podlegao od zadobivenih povreda.

Dr. Jasmina Dizdarević, klinički psiholog s 40 godina iskustva u radu na problemima koji se odnose i na maloljetničku delinkvenciju, ukazuje na razlike u ambijentu u kojem su nam djeca odrastala nekada i ovog u kojem ih odgajamo danas.

- Ono što se dešava nakon agresije je nešto što je neprepoznatljivo. Gdje god se okrenete, mi nikada ne govorimo o pozitivnim stvarima, nikada ne potenciramo u čemu je neko uspio, šta je postigao, već i mediji, i elektronski i štampani, stalno govore o nasilju, ubistvima, kriminalu, korupciji… Stvaramo jednu klimu da je Jasmina Dizdarević u centru pažnje samo ako je učinila nešto loše, ako je nešto pozitivno, ona nikome nije interesantna i što bi neko o njoj pisao kada to niko ne čita - pojašnjava dr. Dizdarević.

Upozorava da moramo promijeniti navike, norme i način razmišljanja i vratiti se korijenima, porodici, tradiciji odgoja, jer životni put djeteta trasiramo iz porodičnog doma.

Moralne navike

- Moramo dijete učiti normalnim vrijednostima, da, kada otvori kućna vrata, komšiji poželi dobar dan, upita treba li nešto da mu kupi u samoposluzi, da nani i baki sa štapom pomogne da prijeđu ulicu. Da kod djece formiramo pozitivne, moralne navike, a ne da ih učimo da, ako ih je neko udario, on uzvrati triput ili da se mi, kao roditelji, obračunavamo s nastavnicima ili djecom na ulici ili školi. To su za mene, kao kliničkog psihologa s ovolikim stažom i iskustvom, nepoznanice. Sve dok to forsiramo, mi smo u situaciji da nam se svakog sata dešavaju katastrofalne posljedice - ističe dr. Dizdarević.

Zbog pogrešnih pravila i vrijednosti danas smo društvo ispunjeno nasiljem, a naša sagovornica nasiljem smatra sve što se kosi sa zakonom.

Zato što to ne shvatamo, svaki put se čudimo sve težim i surovijim slučajevima nasilja i od maloljetnika.

- Moramo mijenjati zakone, krivični, o prekršajnom postupku, o nasilju u porodici, jer ih kopiramo iz zemalja u kojima se ne živi po tradicionalnim vrijednostima kao kod nas i zato što zakone pišu ljudi koji se bave teorijom, a ne praksom - ističe dr. Jasmina Dizdarević.

251 maloljetnik izvršio krivično djelo za 11 mjeseci lani u FBiH.



Stariji idu u zatvor

Zakon o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima FBiH predviđa da se maloljetniku koji je u vrijeme učinjenja krivičnog djela navršio 14, a nije navršio 16 godina, kada je riječ o mlađim maloljetnicima, mogu izreći samo odgojne mjere. Međutim, maloljetniku koji je u vrijeme učinjenja krivičnog djela navršio 16, a nije navršio 18 godina, mogu se također izreći odgojne mjere, a predviđen je i maloljetnički zatvor.