Izazvala nesreću na Sokocu kojom prilikom je poginuo vozač Golfa: Vozačici određene mjere zabrane

Okružni sud u Istočnom Sarajevu odredio je mjeru zabrane napuštanja boravišta ženi čiji su inicijali A.H.Z, osumnjičenoj da je u mjestu Kula na Sokocu automobilom izazvala saobraćajnu nesreću u kojoj je jedna osoba poginula, maloljetno lice teško povrijeđeno, a pet lica zadobilo lakše povrede.

Bila uhapšena

Ova mjera osumnjičenoj za krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja trajat će najduže do pravosnažnosti presude, ako joj ne bude izrečena kazna zatvora, odnosno najkasnije do upućivanja na izdržavanje zatvorske kazne u slučaju da joj bude izrečena, ili do drugačije odluke suda.

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba u roku od tri dana od prijema, saopćeno je iz Okružnog suda Istočno Sarajevo.

Žena čiji su inicijali A.H.Z. uhapšena je zbog izazivanja saobraćajne nesreće automobilom Audi 6, 3. januara.

Nastradao vozač

U ovoj nesreći poginuo je vozač Golfa 2 V. M. sa Sokoca, a povrede opasne po život zadobilo je maloljetno lice koje je bilo putnik u vozilu.

U saobraćajnoj nesreći učestvovali su i automobili Seat i Audi 4.