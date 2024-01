Porodica Duharkić iz Grahovice ostala bez grijanja u kući: Otac najmlađe logorašice u BiH prevaren za 6.000 KM

Nijaz Duharkić iz Kiseljaka obratio se redakciji „Dnevnog avaza“ ogorčen jer je na prevaru ostao bez 6.000 KM, koje je teškom mukom sakupljao radeći više fizičkih poslova, a kako bi uveo grijanje u kuću.



Nijaz je otac najmlađe logorašice u BiH, djevojčice Nijaze, koja je dva dana nakon rođenja s majkom Edinom iz kuće u Grahovici odvedena u hrvatski logor, gdje su provele sedam mjeseci. O porodici i njihovom teškom životu nakon rata pisao je i “Dnevni avaz“ 2005. godine.

Nije se javljao

Kako tada, priča nam Nijaz, tako i danas žive u teškim uvjetima. Kaže nam da ga je Amir B. (identitet poznat redakciji) prevario za 6.000 KM na ime usmeno dogovorenih radova na instalacijama za grijanje u kući u Grahovici.

- Trebao sam raditi grijanje u selu gdje mi je kuća. To je bilo porušeno sve, popaljeno. Radio sam i sakupljao novac da uradim grijanje, jer mi je pored potoka kuća, pa mi svake godine popucaju cijevi od hladnoće. To me i jeste dovelo do tog majstora. Preko preporuke jednog čovjeka iz Kiseljaka sam došao do tog majstora. A vama sam se javio zbog drugih ljudi, da ih upozorim na to što se meni desilo - rekao je Duharkić.