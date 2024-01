Detalji sa sjednice: Tužilaštvo traži strožiju kaznu za Harisa Haračića optuženog za monstruozno ubistvo u Teočaku

www.youtube.com

Otac optuženog Hajrudin Haračić kazao je da je u svojoj žalbi detaljno izložio zajedno s Instituitom za medicinsko vještačenje iz Novog Sada sve detalje ovog slučaja i njegovog sina Harisa.

- Posebno bih htio da istaknem, ja sam specijalista urgentne medicine, radim 30 godina, zbrinuo sam 56.000 povreda tokom rata u Teočaku, ali nisam vidio nigdje da osoba može zadati nekome 57 uboda jednoj osobi, a da na tim osobama nema nijedne kapi njegove krvi. Od kuće Džuzdanovića do naše kuće bio je potok krvi, dakle, radilo se o teškim povredama arterija na oba dlana i sam sam lično zbrinuo te povrede kod mog sina, također napominjem da na mom sinu Harisu Haračiću nema nijedne kapi krvi od žrtava kojima su nanesene povrede. Ima na desnom rukavu trag krvi, ali to je nastalo kada je pokušao da pruži pomoć žrtvama, dakle on je nastojao da pruži pomoć žrtvama - kazao je Hajrudin Haračić.

Pouka svim ostalima

Žalbe su uložili i djeca ubijenih Nermin i Nermina Džuzdanović.

- Ostajem kod svoje žalbe i tražim maksimalnu kaznu za ovaj monstrozni zločin. Da ovaj zločin koji se desio u jednom malom mjestu bude pouka svim ostalim bez obzira o čijem se djetetu radi, da postoji kazna i da neko mora platiti za to sve - kazala je Nermina Džuzdanović.

- Tražim od vas kao Sudskog vijeća da se stavi tačka na ovaj predmet i da se potvrdi presuda koja je izrečena od Kantonalnog suda Tuzla s tim da se izmijeni kazna i dosudi maksimalna kazna da ovo bude nauk budućima koji bi možda učinili ovakvo djelo. Svako ko je punoljetan, treba da odgovara za počinjeno krivično djelo - kazao je Nermin Džuzdanović.

Vijeće će naknadno donijeti odluku.