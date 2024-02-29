Stravična nesreća kod Doboja: Poginule dvije osobe

Dobojlije T.J. (59) i Z.P. (63) poginuli su jutros u sudaru Passata s kamionom dok je povrijeđen V.J., sin jednog od nastradalog, saznaju "Nezavisne novine".

Naime, nesreća se desila jutros na regionalnom putu R1–3103 Doboj-Modriča, u mjestu Kostajnica u Doboju.

- Oko 6:45 sati, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao A.S. iz Kalesije, koje je upravljao kamionom volvo sa priključnim vozilom marke Schmitz i T.J. sa područja Doboja, koji je upravljalo automobilom Passat s kojim se u vozilu na mjestu suvozača nalazio V.J. sa područja Doboja i njegov saputnik Z.P. iz istog grada - navode iz policije.

U ovoj saobraćajnoj nesreći teške tjelesne povrede zadobili su T.J., vozač Pasaata, i Z.P., putnik u tom vozilu, usljed kojih su preminuli u bolnici "Sveti apostol Luka" u Doboju.

Suvozač koji je, kako saznajemo, vozačev sin, V.J. zadobio je teške tjelesne povrede i zadržan je na liječenju u bolnici "Sveti apostol Luka" u Doboju.

Uviđaj lica mjesta su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj.

O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.