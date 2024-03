Visočanin pokušao ubiti bivšu partnericu: Jednom rukom je davio, drugom je ubadao nožem

Kantonalni sud u Zenici potvrdio je optužnicu Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona kojom se Senid Juko (42) iz Visokog tereti za pokušaj ubistva A. M. (41), s kojom je bio u emotivnoj vezi, a koju je ona htjela prekinuti.

U zvjerskom napadu Juko je ženi nanio ubodne rane u predjelu grudnog koša i nadlaktice ruke, nakon čega je pobjegao, ali ga je policija potom brzo uhvatila.

Sjeo na stomak

Sve se odigralo 11. decembra 2023. godine u Kaknju, gdje se optuženi, koji je ranije osuđivan za više krivičnih djela, dovezao Passatom supruge J. B. Kada je jedna stanarka izašla iz zgrade, on je to iskoristio te došao do stana na prvom spratu koji koristi P. A. s maloljetnim sinom, a u koji je ranije tog dana došla A. M.

Nakon što je više puta pozvao A. M. da izađe s njim vani, na šta žena nije pristala, on ju je silom pokušao odvući do svog auta. Uhvatio ju je za prednji dio dukserice i tako vukao niz stepenice psujući joj majku.

Kako se žena odupirala, on je iz džepa jakne izvadio nož. Desnom rukom ju je uhvatio za vrat, prislonio uza zid i davio. Žena je uspjela da ga odgurne, ali je pala leđima na tlo. Juko joj je tada sjeo na stomak, koji je pritiskao koljenom, a potom je nožem koji je držao u lijevoj ruci ubo ženu u grudni koš i nadlakticu, dok ju je desnom rukom ponovo uhvatio za vrat i nastavio gušiti.

Nesretnu ženu bi, najvjerovatnije, i ubio, ali ga je u tome spriječila A. P. Dok se tuširala, njen maloljetni sin je dotrčao i lupao joj na vrata kupatila vičući: “Mama, mama, izlazi, ubit će M. onaj njen!“

Crno lice

P. A. je istrčala iz kupatila u stubište te vidjela kako osumnjičeni davi A. M. koja je bila u polusvjesnom stanju. Kako joj je lice bilo crno te kako nije ispuštala nikakve glasove, P. A. je, misleći da je mrtva, svom snagom uhvatila osumnjičenog te je uspjela da mu odmakne ruku od njenog vrata i time spriječila Juku da ubije ženu.

U tom momentu naišla je i A. Z., koja je, čuvši galamu, više puta glasno povikala: „Hej, pusti je“, nakon čega je Juko ustao i pobjegao.

Nož nije nađen

Juko je sa sobom ponio i nož, koji je nakon odlaska sakrio na njemu poznato mjesto, te još nije pronađen. Tužilaštvo je zatražilo da se optuženom produži mjera pritvora koja mu je istekla 11. marta.

Ubodne rane koje je oštećena zadobila okvalificirane su kao lakše tjelesne povrede.