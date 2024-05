Članovi HGSS-a u Međugorju godišnje imaju i do 200 intervencija: Brojni hodočasnici spašeni, dvojica nikada nisu nađena

Brdo ukazanja i Križevac mjesta su gdje njihovi timovi uglavnom djeluju. Mahom su to intervencije prilikom kojih pružaju pomoć hodočasnicima koji se prilikom pada ozlijede, a nerijetko je riječ o lomovima ekstremiteta, kada je neophodan transport.

Kaže nam to i Žarko Pehar, načelnik HGSS Čitluk, čija stanica broji 36 spasilaca.

- Ekipa je stvarno spremna. Imamo konstantne obuke i treninge, a kada je riječ o intervencijama, negdje od maja do decembra je to izraženije nego početkom godine. Naravno, ljeti posebno, kada je znatno veći broj posjeta, a što je veći broj hodočasnika, veća je vjerovatnoća da se neko ozlijedi – kaže nam on, dodajući da godišnje imaju između 150 i 200 intervencija.

Iako su navikli na teške uvjete rada, a nerijetko na izuzetno nepristupačan teren, raduje ih činjenica da njihove intervencije u 95 posto slučajeva imaju pozitivan ishod. Nažalost, ima i onih s tragičnim završetkom, ali i onih čije su sudbine nepoznate i nakon silne potrage.