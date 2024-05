Svjedočenje bake žene koja je izbola dijete u Nišu: Svađala se zbog haljine, iskalila se na kćerki

Nišlijka Š.B. (21) sumnjiči se da je izbola svoju šestogodišnju kćerku nakon što se sa snahom posvađala oko haljine. Krvavi napad na nemoćno dijete dogodio se jučer u kući majke Š.B. u niškom naselju Stočni Trg, gde je ona boravila sa dvoje dece dok joj je muž na radu u Nemačkoj.



Nije mogla da joj pomogne

Jedini svjedok monstrouznog napada je Ševija Benulović, baka Š.B. koja je bespomoćno posmatrala kako joj unuka ubada dijete, a nije mogla da joj pomogne jer je nepokretna.

-Ništa nije nagovještavalo da će se ovako nešto desiti. Unuka se normalno ponašala da bi se u jednom trenutku sa snahom posvađala oko haljine. Snaha je tvrdila da je njena, a moja unuka da nije, prepirale su se ali nisam ni slutila da će to dovesti do ovakvog ishoda. Dijete se igralo kada je moja unuka bez ikakvog razloga dograbila nož i počela da ga ubada po leđima. Dijete je vrištalo a ja sam samo mogla da gledam njegove muke jer ne mogu da hodam – priča potresena žena dok pokazuje krvave fleke na tepihu ispred kuhinjskih elemenata.

Kaže da ne zna ko je pozvao policiju već da je patrola stigla i odvela njenu unuku.

- Ne znam šta joj je bilo, u drugom je stanju, čeka četvrto dijete. Jedno je u domu a dva su sa njom, tu je bila kod nas jer joj je muž u Nemačkoj. Odvela je policija i više ništa ne znam, svi smo mnogo potreseni – rekla je ova Nišlijka.

Kako saznajemo, Š.B. nije ni riječ rekla ni policiji ni radnicima Centra za socijalni rad koji su odmah došli na mjesto incidenta kako bi preduzeli mjere iz svoje nadležnosti radi zaštite djeteta.

- Nije se branila, samo je ćutala. Odvedena je u pritvor i to je sve što znam – kazala je jedna komšinica koja je prisustvovala odvođenju osumnjičene za nasilje u porodici.

Lake tjelesne povrede

Dijete koje još nema punih šest godina odvedeno je u Univerzitetski klinički centar gde je ustanovljeno da ima tri ubodne rane koje su kvalifikovane kao lake telesne povrede. Devojčica je otpuštena na kućno liječenje, a po odluci Centra za socijalni rad povjerena je na čuvanje baki po ocu.

Š. B. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će sa krivičnom prijavom biti privedena osnovnom javnom tužiocu na saslušanje. Ako bude osuđena prijeti joj kazna zatvora od dvije do 10 godina s obzirom na to da je djelo učinjeno prema maloljetnom licu pa zbog toga Krivični zakonik predviđa i težu sankciju.