Mašina za pijesak samljela radnika

Jeziva nesreća dogodila se na Pančevačkom putu, kada je poginuo radnik firme koja se bavi izvlačenjem pijeska i šljunka iz Dunava V. V. (69), saznaje Telegraf.rs.

Naime, nesreća se dogodila kada je V. V. ušao u mašinu za izvlačenje pijeska i šljunka koja se pokvarila kako bi je servisirao, a drugi radnik je, ne znajući da je V. V. unutar mašine, istu pokrenuo.

V. V. je zadobio teške tjelesne povrede i preminuo je do dolaska Hitne pomoći.

Dežurni tužilac izvršio je uviđaj na licu mjesta.

Tijelo nastradalog muškarca poslato je na sudsku obdukciju.