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JEZIVA NESREĆA

Mašina za pijesak samljela radnika

Na Pančevačkom putu poginuo radnik firme koja se bavi izvlačenjem pijeska i šljunka iz Dunava

Policija u Pančevu obavila uviđaj. Facebook

B. C.

30.6.2025

Jeziva nesreća dogodila se na Pančevačkom putu, kada je poginuo radnik firme koja se bavi izvlačenjem pijeska i šljunka iz Dunava V. V. (69), saznaje Telegraf.rs.

Naime, nesreća se dogodila kada je V. V. ušao u mašinu za izvlačenje pijeska i šljunka koja se pokvarila kako bi je servisirao, a drugi radnik je, ne znajući da je V. V. unutar mašine, istu pokrenuo.

V. V. je zadobio teške tjelesne povrede i preminuo je do dolaska Hitne pomoći.

Dežurni tužilac izvršio je uviđaj na licu mjesta.

Tijelo nastradalog muškarca poslato je na sudsku obdukciju.

# SRBIJA
# NESREĆA
# PANČEVO
# RADNIK
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