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OBAVLJEN UVIĐAJ

Voz usmrtio muškarca u Vreocama kod Ilidže

Smrt 43-godišnjaka konstatovao je ljekar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo

Policija obavila uviđaj. Avaz (Fotografija ne odražava stvarni događaj)

B. C.

3.7.2025

Službenicima PU Ilidža sinoć u 21:35 sati  orijavljeno je  da je u naselju Vreoca, općina Ilidža, putnički niskopodni voz „Talgo“, koji je saobraćao na relaciji Pazarić-Sarajevo, udario mušku osobu. 

- Izlaskom na mjesto događaja, policijski službenici su zatekli beživotno tijelo 43-godišnjeg A.S. sa Ilidže, čiju smrt je u 22 sata konstatovao ljekar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo. Uviđaj kojim je rukovodio dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, obavili su pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo- saopćeno je iz MUP-a KS.

# VOZ
# UVIĐAJ
# MUŠKARAC
# MUP KS
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