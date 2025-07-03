Voz usmrtio muškarca u Vreocama kod Ilidže

Službenicima PU Ilidža sinoć u 21:35 sati orijavljeno je da je u naselju Vreoca, općina Ilidža, putnički niskopodni voz „Talgo“, koji je saobraćao na relaciji Pazarić-Sarajevo, udario mušku osobu.

- Izlaskom na mjesto događaja, policijski službenici su zatekli beživotno tijelo 43-godišnjeg A.S. sa Ilidže, čiju smrt je u 22 sata konstatovao ljekar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo. Uviđaj kojim je rukovodio dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, obavili su pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo- saopćeno je iz MUP-a KS.