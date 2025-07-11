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OBAVLJEN UVIĐAJ

Poginuo biciklista iz Bosanske Gradiške

Nastradalog je na raskrsnici udario automobil Mercedes

Policija obavila uviđaj. Avaz (Fotografija ne odražava stvarni događaj)

B. C.

11.7.2025

Biciklista iz  Bosansske Gradiške S.Š. (80) poginuo je u saobraćajnoj nesreći kada ga je udarilo lice S.H. iz Donje Varoši (79) koje je vozilo putnički automobil Mercedes, saopšteno je iz banjalučkog Okružnog javnog tužilaštva.

Saobraćajna nesreća dogodila se u 10 sati na raskrsnici ulica Partizanska i Dejtonska.

Uviđaj je obavio dežurni tužilac banjalčukog Okružnog javnog tužilaštva zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Bosanska Gradiška za bezbjednost saobraćaja.

Tužilac je naredio da se preduzmu potrebne istražne radnje i mjere, kao i vještačenja, na utvrđivanju svih okolnosti saobraćajne nezgoda.

Obdukcija tijela smrtno nastradalog bit će obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske. 

# BOSANSKA GRADIŠKA
# NESREĆA
# BICIKLISTA
# UVIĐAJ
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