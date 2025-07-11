Poginuo biciklista iz Bosanske Gradiške

Biciklista iz Bosansske Gradiške S.Š. (80) poginuo je u saobraćajnoj nesreći kada ga je udarilo lice S.H. iz Donje Varoši (79) koje je vozilo putnički automobil Mercedes, saopšteno je iz banjalučkog Okružnog javnog tužilaštva.

Saobraćajna nesreća dogodila se u 10 sati na raskrsnici ulica Partizanska i Dejtonska.

Uviđaj je obavio dežurni tužilac banjalčukog Okružnog javnog tužilaštva zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Bosanska Gradiška za bezbjednost saobraćaja.

Tužilac je naredio da se preduzmu potrebne istražne radnje i mjere, kao i vještačenja, na utvrđivanju svih okolnosti saobraćajne nezgoda.

Obdukcija tijela smrtno nastradalog bit će obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.