Izbio požar u restoranu brze hrane u centru Zenice

Požar je izbio u restoranu brze hrane Urban Grill u centru Zenice, a brzom intervencijom vatrogasaca stavljen je pod kontrolu bez većih posljedica.

Prema prvim informacijama, požar je izazvalo samozapaljenje unutar objekta. Zahvaljujući brzoj reakciji Profesionalne vatrogasne jedinice Zenica, spriječeno je njegovo širenje i nastanak veće materijalne štete.

Vatrogasci su stigli na mjesto događaja nekoliko minuta nakon dojave, lokalizovali požar i u kratkom roku ga u potpunosti ugasili. U incidentu nije bilo povrijeđenih.

Uviđaj će obaviti pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, a tačan uzrok samozapaljenja bit će poznat naknadno.