Video / Haos u Kozarcu, masovna tučnjava na glavnoj ulici

Nakon saobraćajnih nesreća Kozarac potresa novi val nasilja, tuče na ulicama, uznemireni građani i strah koji se širi iz noći u noć.
Na snimku koji je dostavljen redakciji Srpskainfo vidi se kako grupe muškaraca fizički nasrću jedni na druge na glavnoj ulici, dok posmatrači snimaju.
Ovakve scene sve su češće, tvrde mještani, koji od policije traže hitnu intervenciju.
- Ne možemo spavati, ne možemo živjeti ovako. Djecu više ne puštamo ni do prodavnice- govori jedna mještanka, uplašena zbog sve učestalijih noćnih obračuna.
Nezvanično saznajemo da će zbog narušene bezbjednosti na teren biti upućena i Jedinica za podršku Policijske uprave Prijedor – što je mjera koja se rijetko preduzima u mirnim naseljima, ali mještani kažu da više ne vide drugo rješenje.
– Ne možemo više ovako. Po danu se bojimo vozača, po noći se bojimo ljudi. Gdje je kraj – pita se ogorčena majka iz Kozarca.