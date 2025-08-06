OPĆINA NOVI GRAD

U Sarajevu aktivirana eksplozivna naprava

Dž. R.

6.8.2025

Nekoliko stambenih objekata i vozila je oštećeno kada je u Sarajevu, pola sata iza ponoći, 5. avgusta, aktivirana eksplozivna naprava. 

O ovom događaju se MUP KS oglasio danas, a kako je navedeno do eksplozije je došlo u ulici Novopazarska na području općine Novi Grad Sarajevo.

Još nije poznato ko je aktivirao eksplozivnu napravu.

- Tom prilikom nije bilo povrijeđenih lica, dok je na nekoliko stambenih objekata i motornih vozila nastupila materijalna šteta - navodi se u biltenskom izvještaju MUP-a KS.

Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, koji je navedeni događaj kvalifikovao kao krivično djelo "Izazivanje opće opasnosti" i krivično djelo "Oštećenje tuđe stvari".

Uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

# EKSPLOZIVNA NAPRAVA
# SARAJEVO
