Monstrum pucao na štene jer je lajalo

U naselju Debeljaci u Banjoj Luci, mirna prijepodnevna atmosfera prekinuta je strašnim zvukom pucnja. Umjesto razumijevanja, jedan muškarac je odlučio uzeti pušku i upucati psa, samo zato što je lajao.

- Čula sam pucanj i cvilenje i pogledala kroz prozor, a dva metra od prozora je stajao čovjek sa puškom. Horor. Areti sam prije par mjeseci tražila dom jer imam još jednog psa i ne najbolje uslove, ali kako ga nisam pronašla, ostala je kod nas. Iako veoma živahna jer je i dalje štene, nimalo nije agresivna i nije nikoga povrijedila. Neko je sebi dao za pravo da ovo uradi jer mu je smetao lavež ili cvilenje - poručila je Tijana Mutić, vlasnica.