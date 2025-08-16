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OKRUTNI ČIN

Monstrum pucao na štene jer je lajalo

Umjesto zaštite, mali pas Areta gotovo je postala žrtva divljeg čina, vlasnica opominje da to nije ‘Divlji zapad’

Upucan pas u Banjoj Luci. Instagram

A. H. K.

16.8.2025

U naselju Debeljaci u Banjoj Luci, mirna prijepodnevna atmosfera prekinuta je strašnim zvukom pucnja. Umjesto razumijevanja, jedan muškarac je odlučio uzeti pušku i upucati psa, samo zato što je lajao.

- Čula sam pucanj i cvilenje i pogledala kroz prozor, a dva metra od prozora je stajao čovjek sa puškom. Horor. Areti sam prije par mjeseci tražila dom jer imam još jednog psa i ne najbolje uslove, ali kako ga nisam pronašla, ostala je kod nas. Iako veoma živahna jer je i dalje štene, nimalo nije agresivna i nije nikoga povrijedila. Neko je sebi dao za pravo da ovo uradi jer mu je smetao lavež ili cvilenje - poručila je Tijana Mutić, vlasnica.

# BANJA LUKA
# PAS
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