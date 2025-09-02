Bahatost vozača: Mladić vozio 180 kilometara na sat kroz centar Sarajeva

Na društvenoj mreži Instagram objavljen je snimak nevjerovatno bahate vožnje od čak 180 km/h kroz centar Sarajeva.
Međutim, neodgovornost nije tu stala, nego je mladić koji je sjedio za volanom prolazio i kroz crvena svjetla na semaforima.
UGROZIO GRAĐANE
Prolazio i kroz crvena svjetla na semaforima
Velika brzina. Instagram
Na društvenoj mreži Instagram objavljen je snimak nevjerovatno bahate vožnje od čak 180 km/h kroz centar Sarajeva.
Međutim, neodgovornost nije tu stala, nego je mladić koji je sjedio za volanom prolazio i kroz crvena svjetla na semaforima.
Ograničenje na većini dijelova gradske saobraćajnice je uglavnom 60 kilometara na sat, a zbog ovakve vožnje i nesavjesnosti vozača, stalno raste broj izgubljenih života učesnika u saobraćaju i pješaka.
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