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U SALONU AUTOMOBILA

Stravična pucnjava: Povrijeđen muškarac, uhapšena jedna osoba

Incident se dogodio u prostorijama radionice i servisa autosalona

Hrvatska policija intervenisala. Facebook (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

A. O.

4.9.2025

U pucnjavi, koja se u četvrtak poslijepodne dogodila na području Briševa kod Zadra, povrijeđen je jedan muškarac, saopćila je zadarska policija, navodeći da je povrijeđeni prevezen u bolnicu dok je jedna osoba uhapšena.

Incident se dogodio u prostorijama radionice i servisa autosalona.

Ranjeni muškarac hrvatski je državljanin, a uposlenici Hitne medicinske pomoći pružili su mu prvu pomoć na mjestu događaja te je prevezen u Opću bolnicu Zadar na liječenje, prenosi Hina.

Drugi muškarac, koji se dovodi u vezu s pucnjavom, uhapšen je i pod nadzorom je policije.

Na mjestu događaja provodi se policijski uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti.

Neslužbeno se saznaje da se incident dogodio u salonu luksuznih automobila koji se iznajmljuju na snimanje spotova.

# PUCNJAVA
# ZADAR
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