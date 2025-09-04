Stravična pucnjava: Povrijeđen muškarac, uhapšena jedna osoba

U pucnjavi, koja se u četvrtak poslijepodne dogodila na području Briševa kod Zadra, povrijeđen je jedan muškarac, saopćila je zadarska policija, navodeći da je povrijeđeni prevezen u bolnicu dok je jedna osoba uhapšena.

Incident se dogodio u prostorijama radionice i servisa autosalona.

Ranjeni muškarac hrvatski je državljanin, a uposlenici Hitne medicinske pomoći pružili su mu prvu pomoć na mjestu događaja te je prevezen u Opću bolnicu Zadar na liječenje, prenosi Hina.

Drugi muškarac, koji se dovodi u vezu s pucnjavom, uhapšen je i pod nadzorom je policije.

Na mjestu događaja provodi se policijski uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti.

Neslužbeno se saznaje da se incident dogodio u salonu luksuznih automobila koji se iznajmljuju na snimanje spotova.