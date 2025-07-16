"Dani dijaspore 2025" u Travniku: Severina nastupa na stadionu Pirota

Općina Travnik održat će konferenciju za medije povodom organizacije kulturno-zabavne i business manifestacije “Dani dijaspore 2025”, koja okuplja brojne posjetioce iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, kao i istaknute muzičke izvođače i umjetnike.

Press konferencija će se održati u ponedjeljak, 21. jula, 2025. godine s početkom u 18:00 sati, u prostoru vanjske male galerije “Ex Ponto” (Memorijalni miuzej Rodna kuća Ive Andrića) u Travniku. Kako je navedeno, na konferenciji će se obratiti načelnik Općine Travnik Kenan Dautović, pomoćnik načelnika za razvoj, privredu i vanprivredu Azem Ejubović, istaknuti bh. humorista, satiričar i glumac, poznat po svojim duhovitim monolozima i komičnim prikazima svakodnevnog života Osman Džiho, te hrvatska pjevačica, jedna od najvećih muzičkih zvijezda u regiji Severina.

Severina će u okviru manifestacije održati veliki koncert 9. avgusta, 2025. godine na stadionu Pirota u Travniku.

Povezivanje zajednice sa sugrađanima iz dijaspore

Tom prilikom bit će predstavljen i cjelokupan program manifestacije "Dani dijaspore 2025", koja ima za cilj povezivanje lokalne zajednice s našim sugrađanima iz dijaspore, kroz niz kulturnih, zabavnih, edukativnih i poslovnih sadržaja.

Nakon zvaničnog predstavljanja programa, bit će upriličene izjave i razgovori s govornicima za predstavnike medija.

Dani dijaspore Travnik nisu samo manifestacija – oni su povratak korijenima, susret emocija, ideja i vizija. Kroz bogat kulturno-zabavni i poslovni program, Travnik postaje mjesto okupljanja ljudi iz svih krajeva svijeta koji dijele zajedničku nit – pripadnost ovom kraju.

Ovdje se susreću umjetnici i preduzetnici, mladi i iskusni, domaći i iseljeni – svi sa željom da doprinesu, povežu se i osnaže zajednicu.

Predstavljanje uspješnih priča

Manifestacija je prilika za predstavljanje uspješnih priča iz dijaspore, razmjenu znanja i otvaranje vrata novim poslovnim idejama i investicijama koje povezuju Bosnu i Hercegovinu s globalnim tržištima.

Općina Travnik nastoji kroz Dane dijaspore ukazati na važnost saradnje s uspješnim pojedincima iz dijaspore, poslovnim ljudima, umjetnicima i stručnjacima, te kreirati platformu za razmjenu znanja, iskustava i inicijativa koje doprinose razvoju lokalne zajednice i šire.