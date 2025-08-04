Konjičko ljeto i Dani dijaspore obogaćeni koncertom Alme Subašić

U okviru Konjičkog ljeta i Dana dijaspore “Konjic u srcu BiH” pod pokroviteljstvom Grada Konjica Udruženje "CoolturART", u saradnji s Ustanovom Narodni univerzitet, u Ljetnom kinu u Konjicu upriličilo je koncert Alme Subašić, uz predstavljanje pjesme i audiovizuelne priče posvećene gradu Konjicu.

Na koncertu u kojem su uživali poklonici sevdaha svih generacija, kao gosti su nastupili članovi benda The Wreen Brothers i Armin Omerović.

- Hvala svima koji su večeras došli na koncert i učinili ovo veče nezaboravnim. Bilo je ovo jedno emotivno putovanje kroz muziku. Sretna sam što smo predstavili pjesmu posvećenu Konjicu koju su posjetioci jako toplo i lijepo primili, kao i spot. Riječ je o mojoj verziji pjesme koju je svojevremeno pjevao doajen bosanskohercegovačke muzičke scene Sabahudin Kurt. Zadovoljna sam kako sve to zvuči i radujem se što će ovi momenti ostati u srcima ljudi kroz pjesmu i video material. Hvala gradu Konjicu na pokroviteljstvu i gradonačelniku Osmanu Ćatiću na prepoznavanju naše ideje i podršci ovom projektu - istakla je Subašić.

Dodala je kako smatra da su svi sadržaji Konjičkog ljeta i Dana dijaspore “Konjic u srcu BiH” jako kvalitetni, estetski i infrastrukturno bogati te da zbog toga u Konjic dolazi sve više ljudi.

- Konjic postaje mjesto susreta na pravi način, mjesto gdje možete uživati i napuniti dušu sa svim što Konjic ima – kazala je Subašić naglašavajući kako je ovo bio koncert pod zvijezdama kojim je obilježila 20 godina muzičkog djelovanja.

Naredni sadržaji Konjičkog ljeta i Dana dijaspore “Konjic u srcu BiH” pod pokroviteljstvim Grada Konjica i Vlade HNK je Međunarodni festival folklornog stvaralaštva “Konjička sehara” 7. avgusta, nakon kojeg će 9.avgusta u Konjicu koncert održati Adi Šoše, saopćili su iz Grada Konjica.