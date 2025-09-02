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ODRASTAO U AMERICI

Mladi student iz dijaspore prikupio više od 8.500 KM za Crveni križ FBiH

Hadžić je istaknuo da će sva prikupljena sredstva biti direktno usmjerena ka spomenutoj organizaciji

Alem Hadžić u emisiji "Naše priče. ALFA TV

Piše: TV Alfa

2.9.2025

Alem Hadžić je student i sportista na Middlebury koledžu, a odlučio se na nesvakidašnji poduhvat. Prva je osoba iz dijaspore koja je pokrenula „fundraising“ za Crveni križ.

Naime, iako je rođen i odrastao u dalekoj Americi, njegovi roditelji su iz Bosne i Hercegovine, tačnije Prozora.

Zbog duboke povezanosti koju osjeća s BiH, odlučio je da trči RBC Brooklyn polumaraton 2025. godine i organizuje događaje za prikupljanje sredstava na kampusu kako bi podržao Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine. Ova organizacija pruža humanitarnu pomoć ranjivim zajednicama širom BiH.

Hadžić je istaknuo da će sva prikupljena sredstva biti direktno usmjerena ka spomenutoj organizaciji.

Dodao je kako osjeća nostalgiju za BiH te da dolazi svake godine, odnosno svakog ljeta.

Emisiju “Naše priče” gledajte u 17:15 na TV ALFA.

# NAŠE PRIČE
# ALEM HADŽIĆ
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