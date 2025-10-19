Objavljeni detalji pljačke muzeja Luvr: Lopovima ispala kruna carice Eugenije

Francuski ministar kulture Rašida Dati izjavila je da je jedan od ukradenih predmeta iz muzeja Luvr pronađen, a francuski mediji navode da se radi o kruni carice Eugenije.

Predmet je pronađen u blizini mjesta pljačke, očigledno nakon što je ispao lopovima, a Dati je navela da se trenutno procjenjuje njegova vrijednost. Prema dostupnim informacijama, pronađeni dragulj jeste kruna carice Eugenije.

Iz Luvra je ukradeno manje od deset dragocjenosti, prenose francuski mediji. Dati je izjavila da je plijen lopova iz muzeja Luvr "gotovo neprocjenjiv".

Kriminalci bili dobro uvježbani

Govoreći o pljačkašima, francuska ministarka kulture rekla je da su kriminalci "djelovali profesionalno, bez upotrebe nasilja i bez panike". Dodala je da su umjetnička djela danas sve češće meta organizovanog kriminala, uključujući i muzeje.

Prema izvještajima, kriminalci koji su ukrali krunu carice Eugenije bili su dobro uvježbani i koristili su različite alate za pljačku. Četvorica počinilaca, dvojica u kamionu s teretnim liftom i dvojica na skuteru, dovezli su se ispred muzeja u 9:30 sati, nakon čega su liftom pristupili galeriji Apolo na prvom spratu i otvorili prozor brusilicama.

Zatim su istim brusilicama razbili dvije vitrine – jednu sa "Napoleonovim draguljima" i drugu sa "draguljima francuskih vladara", odakle su ukrali nekoliko komada nakita, navode izvori iz policije. Četvorica kriminalaca napustila su galeriju pomoću teretnog lifta i pobjegla na dva skutera.

Pljačka trajala sedam minuta

Pljačka je trajala ukupno sedam minuta. Policija je u galeriji pronašla dvije brusilice, bacač plamena, benzin, rukavice, voki-toki, ćebe i komad oštećenog nakita.

Nakit koji su lopovi odnijeli, navodno, jeste kruna carice Eugenije, ukrašena s 1.354 dijamanta, 1.136 rubina i 56 smaragda. Carica Eugenija bila je supruga Luja-Napoleona Trećeg Bonaparte, nećaka i nasljednika Napoleona Prvog Bonapartea, te carica Francuza od 1853. do 1870. godine, kada je završilo Drugo carstvo i proglašena Treća Republika.

Pljačka se dogodila jutros u vrijeme otvaranja Muzeja Luvr, zbog čega je muzej privremeno zatvoren za posjetioce. Incident se dogodio u trenutku kada su prvi posjetioci počeli ulaziti u muzej, nakon čega je odmah raspoređena policija, a posjetiocima je izdano upozorenje da ne ulaze.