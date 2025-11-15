Orban upozorio: Evropa je u opasnosti od rata

Mađarski premijer Viktor Orban poručio je da postoji opasnost od rata u Evropi, govoreći na prvom antiratnom skupu Digitalnih građanskih krugova u Đeru.

- Dvije opasnosti prijete samom postojanju Evrope danas: rat i migracije. Moramo ostati izvan rata i moramo se braniti od migracija na našim granicama - rekao je Orban u izjavi koju je glasnogovornik njegovog ureda Zoltan Kovač objavio na društvenim mrežama.

Obaveza Mađarske

U razgovoru s mađarskim novinarima, Orban je naglasio da je, po njegovom mišljenju, obaveza Mađarske da se drži podalje od međunarodnih sukoba i zaštiti nacionalni suverenitet.

Tvrdi da današnja situacija podsjeća na historijske trenutke koji su prethodili velikim ratovima te je odbacio optužbe da vlada monopolizira pojam mira.

Govoreći o pomoći Evropske unije Ukrajini, poručio je da Mađarska vodi računa isključivo o interesima svojih građana. Ukrajinsku korupciju nazvao je sporednom temom, naglasivši da je ključno pitanje kako rat utiče na Mađare.

- Možemo doprinositi izgradnji mira, ali sami ga ne možemo stvoriti - rekao je.

Orban je otkrio da je ranije postojao ruski prijedlog prema kojem bi Moskva uzela dvije ukrajinske oblasti uz odustajanje Kijeva od članstva u NATO-u, ali da je, kako tvrdi, taj prijedlog odbijen zbog pritiska anglosaksonskih zemalja.

- Danas Rusija traži četiri oblasti i neće ih se odreći. Vrijeme radi za njih - rekao je.

Pohvalio je Vatikan zbog dosljedne politike mira i dodao da se i drugi zapadni lideri još mogu uvjeriti u takav pristup.

"Egzistencijalna prijetnja"

O migracijama je govorio kao o egzistencijalnoj prijetnji.

- Rat nas ubija. Migracije nas mijenjaju. Možda ćemo se i dalje zvati Mađarima, ali to više neće značiti isto - rekao je.

Orban je pozvao na otvoren razgovor s mladima i istaknuo da ga u političkim odlukama vode porodica i šest unučadi. Politiku je opisao kao jedan od najboljih poslova, jer pruža mogućnost da se učini dobro, te je pozvao građane da se uključe u javni život.

Osvrnuvši se na skup opozicije održan isti dan u Đeru, rekao je da je teško biti ljevičar u Mađarskoj jer je, prema njegovim riječima, desnica ostvarila većinu ciljeva koje je nekada zagovarala ljevica.

- Njihov jedini motiv danas je moć - zaključio je.