Eruptirao vulkan u Japanu, izbacio pepeo u visini od 4,4 kilometra

Vulkan Sakurajima na glavnom japanskom zapadnom ostrvu Kjušu eruptirao je više puta u nedjelju, izbacivši oblak dima i pepela u visinu od 4,4 kilometra i uzrokujući desetine otkazivanja letova, saopštila je Japanska meteorološka agencija (JMA).

Prva erupcija bila je u 1 ujutro, a nakon nje su uslijedile još dvije erupcije u 2:30 i 8:50 ujutro.

To je prva erupcija koja je dostigla četiri kilometra ili više u skoro 13 mjeseci, javila je novinska agencija Kyodo.

Lokalni mediji su također izvijestili da je 30 letova do i od aerodroma Kagoshima otkazano zbog pepela i srodnih razloga.

JMA je saopštila da se vulkanski pepeo pomjerio prema sjeveroistoku nakon posljednje erupcije i da očekuje da će pepeo pasti u Kagoshimi, kao i u obližnjoj prefekturi Miyazaki u nedjelju.

Sakurajima je jedan od najaktivnijih vulkana u Japanu, a erupcije različitih nivoa se redovno dešavaju. U 2019. godini izbacivao je pepeo u visinu do 5,5 km.