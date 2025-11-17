Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VIŠE ERUPCIJA

Eruptirao vulkan u Japanu, izbacio pepeo u visini od 4,4 kilometra

Sakurajima je jedan od najaktivnijih vulkana u Japanu

Vulkan u Japanu. Facebook

Dž. R.

17.11.2025

Vulkan Sakurajima na glavnom japanskom zapadnom ostrvu Kjušu eruptirao je više puta u nedjelju, izbacivši oblak dima i pepela u visinu od 4,4 kilometra i uzrokujući desetine otkazivanja letova, saopštila je Japanska meteorološka agencija (JMA). 

Prva erupcija bila je u 1 ujutro, a nakon nje su uslijedile još dvije erupcije u 2:30 i 8:50 ujutro.

To je prva erupcija koja je dostigla četiri kilometra ili više u skoro 13 mjeseci, javila je novinska agencija Kyodo.

Lokalni mediji su također izvijestili da je 30 letova do i od aerodroma Kagoshima otkazano zbog pepela i srodnih razloga.

JMA je saopštila da se vulkanski pepeo pomjerio prema sjeveroistoku nakon posljednje erupcije i da očekuje da će pepeo pasti u Kagoshimi, kao i u obližnjoj prefekturi Miyazaki u nedjelju.

Sakurajima je jedan od najaktivnijih vulkana u Japanu, a erupcije različitih nivoa se redovno dešavaju. U 2019. godini izbacivao je pepeo u visinu do 5,5 km.

# VULKAN
# JAPAN
# SAKURAJIMA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.