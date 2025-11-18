NATO general upozorio: Moramo se pripremiti za moguće napade Rusije

Njemački general NATO Ingo Gerharc (Gerhartz) pozvao je svoju zemlju da se bolje pripremi za odvraćanje mogućeg napada Rusije.

On se obratio na otvaranju Berlinske sigurnosne konferencije.

- Da se prijetnje i sve brojniji hibridni napadi uspješno odbiju i spriječe, neophodni su temeljna reforma nabavke, brzo uvođenje novog vojnog roka i jačanje odbrambene spremnosti u cijelom društvu - rekao je Gerharc.

Dodao je da Njemačka kao cjelina još nije dostigla stratešku zrelost koja je u naše vrijeme potrebna -rekao je general koji u Nizozemskoj komanduje operativnim štabom NATO.

- Ako Njemačka želi da bude razvijen sigurnosni akter, cijela zemlja mora da shvati da ulaganje u kapacitete samo po sebi nije dovoljno – naveo je Gerharc.

Gerharc je podsjetio na višemjesečnu, sada riješenu, svađu stranaka o vojnoj službi, piše dpa.

Rusija također vidi da su njemačkoj upravi za nabavke ponekad potrebne godine, a industrija ima problema da poveća proizvodnju oružja.

Upozorio je da ne treba narušavati kredibilitet alijanse.

- NATO ne može da reguliše odvraćanje umjesto Njemačke, već mora biti u stanju da "odvraća preko Njemačke – naveo je.

Političari, vojni predstavnici i ekonomski eksperti na dvodnevnoj Berlinskoj sigurnosnoj konferenciji raspravljaju o jačanju odbrane u Evropi.