Vulkan Semeru eruptirao deset puta, evakuirano stanovništvo

Više od 900 ljudi evakuirano je u Indoneziji i omogućen im je siguran povratak 170 penjača koji su ostali zaglavljeni nakon erupcije vulkana Semeru na otoku Javi, pri čemu je zadržana najviša razina uzbune.

Opasnost i dalje visoka

Nakon što je Semeru eruptirao deset puta u srijedu, ispuštajući ogromne oblake pepela i izbacujući lavu i kamenje čak 13 km niz padine, dužnosnici su rekli da je opasnost i dalje visoka.

Penjači su preko noći ostali zarobljeni u kampu uz jezero u podnožju vulkana, oko šest kilometara od kratera, no sada im se pomaže da se evakuiraju, rekla je Septi Vardani (Wardhani), dužnosnica nacionalnog parka Semeru.

- Svi penjači sa svojim vodičima su sigurni - kazala je Vardani za Reuters i dodala da je "situacija pod kontrolom".