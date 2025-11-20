Vulkan Semeru eruptirao deset puta, evakuirano stanovništvo

Više od 900 ljudi evakuirano je u Indoneziji i omogućen im je siguran povratak 170 penjača koji su ostali zaglavljeni nakon erupcije vulkana Semeru na otoku Javi, pri čemu je zadržana najviša razina uzbune.
Opasnost i dalje visoka
Nakon što je Semeru eruptirao deset puta u srijedu, ispuštajući ogromne oblake pepela i izbacujući lavu i kamenje čak 13 km niz padine, dužnosnici su rekli da je opasnost i dalje visoka.
Penjači su preko noći ostali zarobljeni u kampu uz jezero u podnožju vulkana, oko šest kilometara od kratera, no sada im se pomaže da se evakuiraju, rekla je Septi Vardani (Wardhani), dužnosnica nacionalnog parka Semeru.
- Svi penjači sa svojim vodičima su sigurni - kazala je Vardani za Reuters i dodala da je "situacija pod kontrolom".
Posljedice erupcije
Snimka indonezijske vulkanološke agencije pokazala je ogroman oblak vrućeg pepela koji izlazi iz kratera i prekriva padine vulkana. Posljednja velika erupcija bila je u prosincu 2021., kada je poginula najmanje 51 osoba, a obližnja sela bila su prekrivena pepelom.
Vulkan Semeru, visok 3.676 m, jedan je od oko 130 aktivnih vulkana u Indoneziji. Zemlja leži na "Pacifičkom vatrenom prstenu", visoko seizmički aktivnoj zoni gdje se susreću tektonske ploče, stvarajući brojne potrese i vulkane.
Spasilačke aktivnosti
Spasilačka agencija Istočne Jave rasporedila je desetke djelatnika kako bi pomogla u evakuaciji, a 956 ljudi koji žive u blizini vulkana već je premješteno u škole, džamije i vladine zgrade, rekao je dužnosnik agencije Prahista Dian.
- Također smo rasporedili osoblje kako bismo provjerili ima li još uvijek zarobljenih stanovnika - dodao je.