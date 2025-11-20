Najveća austrijska stranka traži potpunu zabranu hidžaba u školama

Najveća parlamentarna stranka u Austriji, desničarska ekstremistička Slobodarska partija Austrije (FPO) u četvrtak je zatražila potpunu zabranu nošenja hidžaba u svim školama, poručivši da je plan koalicione vlade da se zabrana odnosi samo na djevojčice mlađe od 14 godina nedovoljan.

U saopćenju za javnost, opoziciona stranka je pozvala poslanike da usvoje "zakon o zabrani političkog islama" i zatražila trenutnu obustavu ilegalne masovne imigracije.

- Marama je simbol političkog islama, potlačivanja i paternalizma nad ženama i zato nema mjesta u našim školama - navedeno je u saopćenju stranke gdje je još dodano:

- Prvo, nova masovna migracija mora biti odmah zaustavljena, a drugo, politički islam mora biti jasno zabranjen zakonom.

"Prvi korak"

FPO je reagirala na planove vladajuće koalicije, koju čine Narodna stranka Austrije (OVP), Socijaldemokratska partija Austrije (SPO) i liberalni Neos, da uvede zabranu marama za djevojčice mlađe od 14 godina, počevši od školske 2026/2027. godine.

Prema FPO-u, ova mjera može biti samo prvi korak.

FPO je na nedavnim nacionalnim izborima osvojio 28,8 posto glasova i postao najjača parlamentarna frakcija, a stranka je više puta kritikovana zbog dokumentirane islamofobne i rasističke retorike.

Izvještaj austrijske nevladine organizacije "SOS Mitmensch" je naveo snimak koji je podijelio lider FPO-a Herbert Kickl, prikazujući savremenu Austriju kao mračnu i zastrašujuću, uz sliku muslimana i crnaca kao prijetnji.

"SOS Mitmensch" je također ukazao na izjave članica Nacionalnog vijeća FPO-a Dagmar Belakowitsch i Susanne Furst, koje su muslimansku djecu u školama opisale kao "remetilačku" i predstavile ih u narativu koji je u skladu s ekstremno desničarskim tezama o "zamjeni stanovništva".

Šokantan video

U februaru 2025. godine, imenovani općinski vijećnik FPO-a u Hohenbergu, u Donjoj Austriji, objavio je TikTok video u kojem je rekao: "Vi izbjeglice već znate gdje vam je mjesto: u peći", dodavši: "Vi 'Tschuschen', vi i vaše porodice svi pripadate u komoru."

"Tschuschen" je pogrdan izraz u austrijskom njemačkom jeziku za osobe porijeklom iz jugoistočne Evrope ili s Bliskog istoka. Referenca na "komoru" naširoko se tumači kao aluzija na nacističke gasne komore.

Video je završen time što je političar izveo Hitlerov pozdrav.