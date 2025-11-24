Plan za mir odgovara Ukrajini

Razgovori o planu za okončanje ruske agresije na Ukrajinu trebali bi se danas nastaviti na tehničkom nivou, nakon sastanaka s američkim i ukrajinskim zvaničnicima koje je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocijenio kao “suštinske”. Vašington je saopćio da Ukrajinci smatraju da trenutni nacrt amandmana na mirovni prijedlog od 28 tačaka „odgovara njihovim sigurnosnim interesima“, javlja CNN. Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco) opisao je razgovore kao produktivne i nagovijestio da je rok do četvrtka, koji je predsjednik Donald Trump postavio Ukrajini da prihvati mirovni plan, fleksibilan.

Razgovori su održani uoči današnjeg predloženog sastanka čelnika EU o Ukrajini. Tokom nekoliko intenzivnih diplomatskih dana, 30 zemalja “koalicije voljnih” — saveza ukrajinskih partnera — također će sutra održati videokonferenciju. Kremlj je saopćio da nije primio nikakve zvanične informacije u vezi s rezultatima nedjeljnih pregovora o prekidu vatre u Ukrajini, održanih u Ženevi, Švicarska.

- Gledajte, još nismo vidjeli nikakav plan - rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov na brifingu u ponedjeljak, dodajući da se Rusija neće oglašavati o detaljima nacrta sporazuma. Na osnovu početnih medijskih izvještaja, Peskov je rekao: "Izvjesne izmjene su napravljene u tekstu mirovnog plana koji smo ranije vidjeli. Ali sačekat ćemo i vidjeti.”