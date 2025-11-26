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BIVŠI PREDSJEDNIK

Najviši francuski sud potvrdio presudu Sarkoziju

Sarkozi (70), žalio se na presudu iz 2024. za ilegalno finansiranje kampanje zbog svoje neuspješne kampanje za reizbor 2012. godine

Bivši predsjednik Nikolas Sarkozi. AP Photo/Christophe Ena

FENA

26.11.2025

Kasacioni sud, najviši sud u Francuskoj, potvrdio je u srijedu presudu bivšem predsjedniku Nikolasu Sarkoziju (Nicolas Sarkozy) za ilegalno finansiranje kampanje, u njegovoj najnovijoj pravnoj glavobolji nakon što je nedavno bio zatvoren na skoro mjesec dana u drugom slučaju.

Sarkozi (70), žalio se na presudu iz 2024. za ilegalno finansiranje kampanje zbog svoje neuspješne kampanje za reizbor 2012. godine, u kojoj je osuđen na godinu dana zatvora.

Šest mjeseci te kazne bilo je uslovno i moglo se odslužiti alternativnim sredstvima poput nošenja elektroničke narukvice bez odlaska u zatvor.

# PRESUDA
# FRANCUSKA
# NIKOLAS SARKOZI
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