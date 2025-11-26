Najviši francuski sud potvrdio presudu Sarkoziju

Kasacioni sud, najviši sud u Francuskoj, potvrdio je u srijedu presudu bivšem predsjedniku Nikolasu Sarkoziju (Nicolas Sarkozy) za ilegalno finansiranje kampanje, u njegovoj najnovijoj pravnoj glavobolji nakon što je nedavno bio zatvoren na skoro mjesec dana u drugom slučaju.

Sarkozi (70), žalio se na presudu iz 2024. za ilegalno finansiranje kampanje zbog svoje neuspješne kampanje za reizbor 2012. godine, u kojoj je osuđen na godinu dana zatvora.

Šest mjeseci te kazne bilo je uslovno i moglo se odslužiti alternativnim sredstvima poput nošenja elektroničke narukvice bez odlaska u zatvor.