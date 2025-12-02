Bijela kuća: SAD odobrile napad na brod iz Venecuele

Bijela kuća je saopćila da je američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) ovlastio admirala da izvede napade u kojima je poginulo 11 ljudi na brodu iz Venecuele, za koji se navodno sumnja da je prevozio narkotike.

Glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) rekla je novinarima da je admiral imao zakonsko pravo da odobri drugi napad na brod.

Hegset je admirala nazvao američkim herojem i istakao da ima njegovu punu podršku.

- Stojim iza svih odluka o napadima koje su donesene u misiji od 2. septembra - dodao je Hegset.

Od septembra američka vojska izvela je najmanje 19 udara na sumnjive brodove za prijevoz droge u Karipskom moru i duž pacifičke obale, pri čemu je poginulo najmanje 76 ljudi.

Kritičari dovode u pitanje legalnost ovih udara, a i republikanski i demokratski zakonodavci obećali su da će pokrenuti istragu.

Levit je pojasnila da su mete udara, prema predsjedniku Donaldu Trampu (Trump), označene kao teroristi.

- Predsjednik ima pravo da ih eliminiše ako prijete Sjedinjenim Američkim Državama i ako donose ilegalne narkotike koji ubijaju naše građane rekordnom brzinom, što oni i rade - kazala je Levit.