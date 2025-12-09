Brižit Makron feministkinje nazvala "glupim ku*kama"

Njen komentar odnosio se na aktivistice koje su u subotu prekinule Abitanovu stand-up predstavu. Noseći maske s njegovim likom i natpisom "silovatelj", uzvikivale su "Abitan silovatelj". Podsjetimo, jedna je žena 2021. godine optužila glumca za silovanje, no istražitelji su 2023. odbacili slučaj zbog nedostatka dokaza.

Snimka, koju su u ponedjeljak objavili lokalni mediji, prikazuje Makron kako u nedjelju sa svojom kćeri razgovara s komičarem Arijem Abitanom (Ary Abittan) prije njegovog nastupa. "Bojim se", čuje se kako Abitan govori, na što mu Makron odgovara: "Ako bude glupih ku*ki, izbacit ćemo ih".

Prva dama Francuske Brižit Makron (Brigitte Macron) našla se u središtu skandala nakon što je u javnost procurila snimka na kojoj feminističke aktivistice naziva "glupim ku*kama" ("sales connes"). Njen ispad dogodio se uoči predstave komičara koji je ranije bio optužen za silovanje, a čiji su nastup aktivistice prekinule, piše France 24 .

Zgrožene aktivistice

Feministička udruga #NousToutes ("Sve mi"), koja stoji iza protestne akcije, pretvorila je uvredu u hashtag na društvenim mrežama, a brojne su objave podijeljene u znak podrške. Među njima je i glumica Judith Godreche, ikona francuskog #MeToo pokreta, koja je na Instagramu objavila: "I ja sam glupa k**ka".

Aktivistica koja je sudjelovala u akciji, pod pseudonimom Gwen, izjavila je da je kolektiv "duboko šokiran i zgrožen" jezikom prve dame.

- To je još jedna uvreda žrtvama i feminističkim skupinama - rekla je.

Ured prve dame pokušao je ublažiti situaciju, tvrdeći da su njezine riječi bile "kritika radikalne metode koju su koristili oni koji su prekinuli predstavu".

- Brižit Makron ne odobrava ovu radikalnu metodu - poručio je član njezina tima.

Niz optužbi

Ovaj incident događa se u vrijeme dok Francusku potresa niz optužbi za silovanje i seksualne napade protiv poznatih osoba iz svijeta kulture. Filmska ikona Žerard Depardju (Gérard Depardieu) u maju je osuđen za seksualni napad, a čeka ga i suđenje zbog optužbi za silovanje iz 2018. godine, što on poriče.

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) 2023. godine izazvao je kontroverze izrazivši divljenje prema optuženom Depardjuu, rekavši da je glumac meta "lova na ljude" i da se zalaže za pretpostavku nevinosti.