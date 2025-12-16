Vens: Ne može se svaka kritika Izraela nazvati antisemitizmom

Američki potpredsjednik Džej Di Vens poručio je da se kritika Izraela ne smije automatski izjednačavati s antisemitizmom, naglašavajući razliku između neslaganja s određenim politikama i mržnje prema jevrejskom narodu.

- Rekao bih da postoji razlika između nesviđanja Izraela (ili neslaganja s određenom izraelskom politikom) i antisemitizma - naveo je Vens u odgovoru na vlastitu objavu na društvenoj mreži X.

Reagirajući na dijelove izvještaja magazina Atlantic o porastu antisemitizma među mlađim generacijama, Vens je oštro kritikovao način izvještavanja, ocijenivši da je "mainstream novinarstvo duboko nezanimljivo i jadno, progutano vlastitim dogmama".

- Napisati članak o "generacijskoj podjeli" u antisemitizmu bez rasprave o demografiji različitih generacija je zapanjujuće. Najznačajnija pojedinačna stvar koju biste mogli učiniti kako biste smanjili antisemitizam i bilo koji drugi oblik etničke mržnje jeste podržati naše napore za smanjenje imigracije i promicanje asimilacije, ali oni to neće učiniti jer im nedostaje znatiželje i introspekcije - poručio je Vens.

Potpredsjednik SAD-a podijelio je i analizu koju je citirao Čarls Fejn Leman iz Manhattan Instituta, u kojoj se navodi da je "strano porijeklo znatno bolji prediktor antisemitizma nego ideologija ili dob".

Vens je prošle sedmice izjavio da se ne slaže s pojedinim republikancima koji upozoravaju na rast antisemitizma unutar stranke. U razgovoru za NBC News kazao je: "Suditi bilo kome na osnovu boje kože ili nepromjenjivih karakteristika, po mom mišljenju, u suštini je antiamerički i antikršćanski".

- Važno je ukazivati na ove pojave kada ih uočim - dodao je Vens, ističući da u razgovorima s mladim konzervativcima "ne vidi tinjajući antisemitizam koji prijeti eskalacijom".

Njegove izjave dolaze nakon napada na jevrejsku proslavu Hanuke na plaži Bondi u Sidneju, u kojem je poginulo 15 osoba.