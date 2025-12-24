"Nevidljivi čovjek" u e-mailovima: Tragovi koji vode do princa Endrua

U e-mail prepiskama iz 2001. i 2002. godine, koje su američke vlasti nedavno objavile, muškarac za kojeg se sumnja da je britanski princ Endru (Prince Andrew) razmjenjivao je poruke s Gislejn Maksvel (Ghislaine Maxwell) radi dogovaranja susreta s osobama koje su opisane kao „neprimjereni prijatelji“.
Prema dostupnim dokumentima, princ Endru se u komunikaciji navodno predstavljao pseudonimom „Nevidljivi čovjek“, dok se u porukama potpisivao isključivo slovom „A“.
Iako autor e-mailova nije eksplicitno imenovan, više detalja upućuje na zaključak da je riječ upravo o princu Endruu. Isti pseudonim povezan je s dvije odvojene e-mail adrese, od kojih je jedna zabilježena u telefonskom imeniku Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein) pod kontaktom označenim kao „Vojvoda od Yorka“.
U prepisci se navodi da je muškarac u tom periodu boravio u Balmoralu, ljetnoj rezidenciji britanske kraljevske porodice. Također se spominje njegov lični sobar koji mu je služio još od djetinjstva, kao i njegov odlazak iz Kraljevske mornarice.
"Novi neprimjereni prijatelji"
U jednoj poruci iz augusta 2001. godine, autor pita Maksvel da li mu je pronašla „nove neprimjerene prijatelje“. Ona odgovara da je pronašla samo „prikladne“ osobe, na što „A“ kratko uzvraća: „Uznemirena!“
U drugom lancu poruka, s početka 2002. godine, govori se o mogućem putovanju u Peru. U tom kontekstu spominje se upoznavanje Endrua s osobama koje su opisane kao prijateljski nastrojene i diskretne. Maksvel u jednom trenutku predlaže i organizaciju „razgledanja na dvije noge“.
Objavljeni dokumenti sadrže i e-mailove koje su razmjenjivali osoba koja se predstavlja kao Mountbatten-Windsor, Maksvel te Huan Esteban Ganoza (Juan Esteban Ganoza). Iz sadržaja prepiske proizlazi da je Maksvel ohrabrivala Ganozu da pronađe „djevojke“ za Mountbatten-Windsora.
Ganoza je odgovorio pitanjem koliko godina ima dotična osoba, dodajući da će „pokušati“ pronaći nekoga. Osoba za koju se sumnja da je princ Endru zatim je napisala: „Što se tiče djevojaka, pa, to u potpunosti prepuštam tebi i Juanu Estobanu“.
Trgovina ljudima
Gislejn Maksvel trenutno izdržava zatvorsku kaznu u trajanju od 20 godina u Sjedinjenim Američkim Državama, nakon što je osuđena zbog trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja u okviru slučaja povezanog s Epstinom.
Objavljeni spisi također ukazuju na napetosti između Endrua i američkih tužilaca. Interne e-mail poruke Ministarstva pravde pokazuju da su tužioci osporavali tvrdnje njegovog pravnog tima da je bio spreman sarađivati s istragom, navodeći da nije ponudio nikakav oblik saradnje kada je pozvan na intervju.
Američke vlasti su godinama pokušavale ispitati Endrua u vezi sa slučajem Epstein. Epstein je 2019. godine pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji, a njegova smrt je službeno proglašena samoubistvom.
Endru je 2022. godine postigao nagodbu u građanskoj tužbi koju je podnijela Virdžinija Đufre (Virginia Giuffre), koja je tvrdila da ju je Epstein, dok je bila maloljetna, prisiljavao na seksualne odnose s njim. Endru nikada nije priznao krivicu.
Đufre je u aprilu ove godine preminula od samoubistva. Nakon posthumnog objavljivanja njenih memoara, britanska kraljevska porodica je princu Endruu oduzela i preostale kraljevske titule.