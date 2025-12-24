"Nevidljivi čovjek" u e-mailovima: Tragovi koji vode do princa Endrua

U e-mail prepiskama iz 2001. i 2002. godine, koje su američke vlasti nedavno objavile, muškarac za kojeg se sumnja da je britanski princ Endru (Prince Andrew) razmjenjivao je poruke s Gislejn Maksvel (Ghislaine Maxwell) radi dogovaranja susreta s osobama koje su opisane kao „neprimjereni prijatelji“.

Prema dostupnim dokumentima, princ Endru se u komunikaciji navodno predstavljao pseudonimom „Nevidljivi čovjek“, dok se u porukama potpisivao isključivo slovom „A“.

Iako autor e-mailova nije eksplicitno imenovan, više detalja upućuje na zaključak da je riječ upravo o princu Endruu. Isti pseudonim povezan je s dvije odvojene e-mail adrese, od kojih je jedna zabilježena u telefonskom imeniku Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein) pod kontaktom označenim kao „Vojvoda od Yorka“.

U prepisci se navodi da je muškarac u tom periodu boravio u Balmoralu, ljetnoj rezidenciji britanske kraljevske porodice. Također se spominje njegov lični sobar koji mu je služio još od djetinjstva, kao i njegov odlazak iz Kraljevske mornarice.

"Novi neprimjereni prijatelji"

U jednoj poruci iz augusta 2001. godine, autor pita Maksvel da li mu je pronašla „nove neprimjerene prijatelje“. Ona odgovara da je pronašla samo „prikladne“ osobe, na što „A“ kratko uzvraća: „Uznemirena!“

U drugom lancu poruka, s početka 2002. godine, govori se o mogućem putovanju u Peru. U tom kontekstu spominje se upoznavanje Endrua s osobama koje su opisane kao prijateljski nastrojene i diskretne. Maksvel u jednom trenutku predlaže i organizaciju „razgledanja na dvije noge“.