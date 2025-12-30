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PROTESTI U TEHERANU

Predsjednik Irana pozvao demonstrante na dijalog

Naložio sam ministru unutrašnjih poslova da započne dijalog s predstavnicima protestnog pokreta i razmotri njihove zahtjeve - napisao je Pezeshkian na društvenoj mreži X

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian. Platforma X

FENA

30.12.2025

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian reagirao je na proteste izazvane teškom ekonomskom krizom u zemlji, pozivajući na dijalog s demonstrantima.

- Naložio sam ministru unutrašnjih poslova da započne dijalog s predstavnicima protestnog pokreta i razmotri njihove zahtjeve - napisao je Pezeshkian na društvenoj mreži X.

Obećao je provođenje reformi monetarnog i bankarskog sistema, kao i mjere usmjerene na očuvanje kupovne moći građana.

Protesti, koji su započeli u Teheranu zbog loše ekonomske situacije, brzo su poprimili političku dimenziju, a među demonstrantima su se mogli čuti slogani poput "smrt diktatoru", usmjereni protiv islamskog sistema vlasti.

Pojedini učesnici protesta pozivali su čak i na obnovu monarhije, uz povike "živio kralj".

Po navodima očevidaca, policija raspoređena na ulicama koristila je suzavac da bi rastjerala okupljene. Protesti su izbili i u drugim gradovima, uključujući Isfahan i Kerman, prenosi DPA.

# TEHERAN
# PROTESTI
# MASOUD PEZESHKIAN
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