Predsjednik Irana pozvao demonstrante na dijalog

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian reagirao je na proteste izazvane teškom ekonomskom krizom u zemlji, pozivajući na dijalog s demonstrantima.

- Naložio sam ministru unutrašnjih poslova da započne dijalog s predstavnicima protestnog pokreta i razmotri njihove zahtjeve - napisao je Pezeshkian na društvenoj mreži X.

Obećao je provođenje reformi monetarnog i bankarskog sistema, kao i mjere usmjerene na očuvanje kupovne moći građana.

Protesti, koji su započeli u Teheranu zbog loše ekonomske situacije, brzo su poprimili političku dimenziju, a među demonstrantima su se mogli čuti slogani poput "smrt diktatoru", usmjereni protiv islamskog sistema vlasti.

Pojedini učesnici protesta pozivali su čak i na obnovu monarhije, uz povike "živio kralj".

Po navodima očevidaca, policija raspoređena na ulicama koristila je suzavac da bi rastjerala okupljene. Protesti su izbili i u drugim gradovima, uključujući Isfahan i Kerman, prenosi DPA.