Dok mi slavimo, na nebu se dešava "Svemirska Nova godina"

Dok se mi pripremamo za jednu jedinu ponoć, ekipa astronauta na Međunarodnoj svemirskoj stanici (ISS) imaće priliku da Novu 2026. godinu dočeka čak 16 puta u jednom danu.

Iako zvuči kao naučna fantastika, ovo je čista fizika. Međunarodna svemirska stanica juri oko Zemlje brzinom od oko 28.000 kilometara na čas. Zbog te nevjerovatne brzine, ona napravi krug oko naše planete na svakih 90 minuta.

Kako to izgleda u praksi?

Astronauti na svakih sat i po vremena prelaze iz dana u noć i obrnuto. To znači da će tokom današnjeg dana i večeri preletjeti preko 16 različitih vremenskih zona gdje se upravo odbrojavaju posljednje sekunde stare godine.

Prva „ponoć“: Za njih je počela iznad Pacifika, dok su prvi stanovnici Kiribata otvarali šampanjac.

Posljednja „ponoć“: Dočekaće je sutra ujutru dok budu letjeli iznad američke obale.

Kako se slavi u bestežinskom stanju?

Mnogi se pitaju kako izgleda slavlje „gore“. Astronauti su za ovu priliku dobili posebne pakete praznične hrane, ali bez alkohola (koji je strogo zabranjen na stanici). Umjesto šampanjca, nazdravljaju voćnim sokovima iz kesica sa slamkom.

Ipak, tradicija se poštuje – oblače praznične kape, ukrašavaju stanicu slikama jelke i šalju poruku mira cijelom čovječanstvu. Ove godine, njihova poruka je posebno usmjerena na očuvanje „plave planete“, koju iz svoje perspektive vide kao krhku i prelijepu loptu bez granica.