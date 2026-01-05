Tusk upozorio: Evropa se mora ujediniti ili je kraj

Poljski premijer Donald Tusk uputio je ozbiljno upozorenje o budućnosti Evrope, ističući da je kontinent "gotov" bez jedinstva, nakon sedmice koja je pokazala podjele među zemljama EU po pitanju vanjske politike.

Tusk je napisao u ponedjeljak na društvenim mrežama da Evropa neće biti ''ozbiljno shvaćena'' ako bude ''slaba i podijeljena: ni neprijatelj ni saveznik''.

- Već je sada jasno. Moramo konačno vjerovati u vlastitu snagu, moramo nastaviti naoružavanje, moramo ostati ujedinjeni kao nikada prije. Jedan za sve, svi za jednog. U suprotnom, gotovi smo - rekao je, javlja Politico.

Odgovor EU na američku intervenciju u Venecueli bio je donekle različit. Visoka predstavnica Kaja Kallas pozvala je na ''suzdržanost'' u izjavi koju je podržalo 26 država članica, osim Mađarske.

Španija se, međutim, odvojila od EU i pridružila pet latinoameričkih zemalja u znatno oštrijoj izjavi koja je kritikovala napad Vašingtona na suverenitet Venecuele i pozivala da se prirodni resursi te zemlje ne eksploatišu, u kontekstu Trampove najave preuzimanja naftnih polja.

Iako je većina zemalja članica EU izdala vlastite, oprezno sročene izjave pozivajući na poštivanje međunarodnog prava, Italija je zauzela odobravajući ton, nazivajući vojnu akciju ''legitimnom protiv hibridnih sigurnosnih napada''.

Slovački premijer Robert Fico bio je kritičan, tvrdeći da je američka intervencija u Venecueli ''dalji dokaz raspada svjetskog poretka'', dok je mađarski premijer Viktor Orban u ponedjeljak na Facebooku izjavio da je ''liberalni svjetski poredak u raspadu''.