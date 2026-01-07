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VANREDNO STANJE

Obilne padavine izazvale poplave u Krumovgradu

Zbog obilnih padavina u posljednja 24 sata, rijeka Krumovica nalazi se na rubu izlijevanja iz korita

Poplave u Krumovgradu - Avaz
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Anadolija

7.1.2026

Obilne padavine izazvale su poplave u gradu Krumovgrad na jugu Bugarske, gdje su ulice i avenije pod vodom nakon snažne kiše koja je zahvatila to područje, javlja Anadolu.

Prema lokalnim vlastima, u Krumovgradu je u kratkom vremenskom periodu palo 108 litara kiše po kvadratnom metru. Zbog obilnih padavina u posljednja 24 sata, rijeka Krumovica nalazi se na rubu izlijevanja iz korita.

Bugarske vlasti proglasile su vanredno stanje u ukupno 26 naselja, dok nadležne službe prate stanje na terenu i poduzimaju mjere kako bi spriječile dodatne štete i zaštitile stanovništvo.

# POPLAVE
# BUGARSKA
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