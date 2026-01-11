U Melburnu brutalno napadnuti imam Ismet Purdić i njegova supruga

Imam iz Melburnea i njegova supruga navodno su fizički napadnuti i izloženi rasističkim uvredama od strane dvojice muškaraca, u incidentu koji islamski lideri opisuju kao zločin iz mržnje.

Kako piše "Australian", dr. Ismet Purdic, 47-godišnji imam Islamske zajednice Bosne i Hercegovine u jugoistočnom predgrađu Melburnea, Noble Parku, u subotu navečer je sa suprugom putovao autocestom South Gippsland Highway prema Dandenongu, kada su ih navodno napala tri napadača koji su se vozili u malom crnom automobilu.

Policiji je rečeno da su dva muškarca i jedna žena iz automobila počeli vikati antimulimanske uvrede i prijetili da će nožem napasti Purdićevu pokrivenu suprugu. Navodno su na vozilo bračnog para bacali boce i ostatke hrane, javlja "Daily Mail".