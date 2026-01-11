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ZLOČIN IZ MRŽNJE

U Melburnu brutalno napadnuti imam Ismet Purdić i njegova supruga

Purdić je udaren dok je pokušavao zaštititi suprugu, koja je snimala incident

Imam napadnut u Melburnu. Daily Mail

M. Až.

11.1.2026

Imam iz Melburnea i njegova supruga navodno su fizički napadnuti i izloženi rasističkim uvredama od strane dvojice muškaraca, u incidentu koji islamski lideri opisuju kao zločin iz mržnje.

Kako piše "Australian", dr. Ismet Purdic, 47-godišnji imam Islamske zajednice Bosne i Hercegovine u jugoistočnom predgrađu Melburnea, Noble Parku, u subotu navečer je sa suprugom putovao autocestom South Gippsland Highway prema Dandenongu, kada su ih navodno napala tri napadača koji su se vozili u malom crnom automobilu.

Policiji je rečeno da su dva muškarca i jedna žena iz automobila počeli vikati antimulimanske uvrede i prijetili da će nožem napasti Purdićevu pokrivenu suprugu. Navodno su na vozilo bračnog para bacali boce i ostatke hrane, javlja "Daily Mail".

Ismet Pudrić. Facebook

Zatim je automobil presjekao put njihovom automobilu i natjerao ga da sleti s ceste.

Tri osobe iz automobila izašle su iz vozila i počele udarati i šutirati automobil bračnog para.

Purdić je udaren dok je pokušavao zaštititi suprugu, koja je snimala incident, zbog čega su se vozači koji su prolazili zaustavili i intervenirali.

- Džemat Noble Park zahvaljuje zajednici na podršci i ostaje ujedinjen protiv mržnje, potvrđujući svoju posvećenost miru, dostojanstvu i društvenoj koheziji - saopćeno je.

Australsko nacionalno vijeće imama okarakterisalo je ovaj kukavički napad kao uznemirujući podsjetnik na sve veću opasnost s kojom se suočavaju muslimani Australije.

# MELBURN
# IMAM
# AUSTRALIJA
# ISMET PUDRIĆ
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