Da li će Njemačka dobiti nuklearno oružje: Evo šta je plan CDU-a

Usred rasprava o mogućem američkom preuzimanju Grenlanda i posljedicama za NATO, iz redova njemačkog CDU-a stigao je prijedlog koji je uzburkao političku scenu. Vanjskopolitički stručnjak Roderich Kiesewetter zalaže se za to da Njemačka razmotri financijsko sudjelovanje u razvoju europskog nuklearnog oružja, dovodeći u pitanje dosadašnju američku nuklearnu zaštitu, piše njemački Welt.

Evropska nuklearna obrana

Prema Kiesewetterovim riječima, Njemačka bi se u stvaranju evropske nuklearne obrane mogla "finansijski uključiti, a da ne preuzme vodstvo". Govoreći za "Süddeutsche Zeitung", procijenio je i vremenski okvir za takav projekt. "Stručnjaci pretpostavljaju vrijeme razvoja od otprilike pet godina. Ja pretpostavljam prije deset godina", dodao je Kiesewetter.

Političar CDU-a smatra da se ne treba oslanjati isključivo na Francusku, posebno s obzirom na političke ambicije desničarske populistice Marine Le Pen. Umjesto toga, ističe kako se u Finskoj, Švedskoj i Poljskoj, zbog napetosti s Rusijom, također razmatraju opcije vlastite nuklearne zaštite, što otvara mogućnost suradnje s Njemačkom.

"Moramo razmišljati o nezamislivom"

Kiesewetter naglašava kako Ugovor 2+4 o njemačkom ujedinjenju isključuje samostalan nacionalni razvoj nuklearnog oružja, ali ne i financijsko sudjelovanje u zajedničkim projektima s drugim državama. "Stoga bismo trebali ići drugim putem, formirati savez s drugim državama. Možemo financirati, stacionirati takvo oružje, ali ga ne smijemo sami proizvoditi i sami voditi operacije", pojasnio je.

On tvrdi da svaka država koja želi biti sposobna za obranu mora biti spremna i na najgore scenarije. "Država koja želi biti obrambeno sposobna mora stvoriti prostor za razmišljanje gdje se uzima u obzir i ono nevjerojatno, ali opasno", zaključio je političar CDU-a, dodavši kako se ovom temom mora baviti, "pogotovo s obzirom na scenarij Grenlanda i njegove posljedice za NATO i odnos sa SAD-om".

Oštro protivljenje iz SPD-a

Na Kiesewetterov prijedlog oštro je reagirao vanjskopolitički stručnjak iz redova SPD-a, Rolf Mützenich. On tvrdi da bi takav potez bio u suprotnosti s međunarodnim sporazumima. "Čak i kod neizravnog sudjelovanja, bilo financijskog ili kod skladištenja takvog oružja, to ne bi bilo u skladu s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja i Ugovorom 2+4", rekao je za SZ.

Mützenich je upozorio da se, unatoč svim izazovima koje donose postupci SAD-a, ne smije poticati utrka u naoružanju u kojoj sve više država teži vlastitom nuklearnom oružju. Umjesto toga, političar SPD-a zalaže se za "bezuvjetno" jačanje kontrole naoružanja putem pregovora i diplomacije, "čak i ako se međunarodni kontrolni režimi upravo raspadaju".