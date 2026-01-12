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SKIJALI VAN STAZA

Šestero mrtvih u lavinama u francuskim Alpama

Smrtni slučajevi dogodili su se na više lokacija u subotu i nedjelju

Spasilački helikopteri stigli na mjesto nesreće - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Anadolija

12.1.2026

Spasilački helikopteri stigli na mjesto nesreće nakon što je šestero skijaša poginulo u odvojenim lavinama u francuskim Alpama tokom vikenda, saopštile su vlasti u ponedjeljak, u nizu incidenata koji su se dogodili uprkos visokim upozorenjima na lavine i preporukama da se izbjegava teren van staza u Savoji. 

Smrtni slučajevi dogodili su se na više lokacija u subotu i nedjelju, a sve žrtve su, kako se navodi, skijale van označenih staza kada su se našle u snježnim odronima. 

U nedjelju je Britanac u pedesetim godinama pronađen zatrpan ispod 2,5 metra snijega na skijalištu La Plagne nakon što su spasioci proveli skoro sat vremena tražeći ga. Proglašen je mrtvim na mjestu nesreće.

# ALPE
# LAVINA
# FRANCUSKA
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