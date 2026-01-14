Najmanje 19 ljudi poginulo nakon pada dizalice na voz

Voz je u srijedu iskočio iz šina na sjeveroistoku Tajlanda nakon što je građevinska dizalica pala na tri vagona, pri čemu je poginulo najmanje 19 ljudi, a oko 80 je povrijeđeno, saopštila je policija.

Nesreća se dogodila u srijedu ujutro u okrugu Sikhio u provinciji Nakhon Ratchasima, 230 kilometara sjeveroistočno od Bangkoka, u vozu koji je iz glavnog grada išao prema provinciji Ubon Ratchathani.

Lokalna policija je za Reuters rekla da se u olupini nalazi još tijela koja nisu izvučena.

- Devetnaest tijela je pronađeno, ali neka se još uvijek nalaze unutar vagona voza koja se još ne mogu ukloniti jer se dizalica počela pomicati, pa se tim povukao iz straha od opasnosti - rekao je telefonom policijski pukovnik Thatchapon Chinnawong.

Ministar saobraćaja Phiphat Ratchakitprakarn je u saopštenju naveo da je u vozu bilo 195 putnika i da je naredio provođenje temeljite istrage.

Poginuli su bili u dva od tri vagona koje je dizalica udarila, rekao je.

Dizalica je radila na projektu brze željeznice kada se srušila i udarila u prolazeći voz, uzrokujući njegovo iskliznuće iz šina i kratkotrajno zapaljenje.

Slike koje je ministarstvo podijelilo prikazuju vagone prevrnute pored grmlja i vatrogasce koji gase požar dok se dim dizao.

Nadzemna brza željeznička pruga, jedna od nekoliko koje su u izgradnji u Tajlandu, gradila se iznad postojeće željezničke pruge.