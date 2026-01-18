Video / Tržni centar pretvoren u pepeo, šest osoba poginulo

Najmanje šest osoba je nastradalo u požaru koji je zahvatio desetine prodavnica u tržnom centru "Gul Plaza" u historijskom centru Karačija, na jugu Pakistana, javljaju lokalni mediji.
Dijelovi tržnog centra u historijskom centru Karačija pretvoreni su u ruševine, prenosi Reuters.
Snimci prikazuju kako požar izbija iz zgrade dok su vatrogasci tokom cijele noći pokušavali da spriječe njegovo širenje u gusto naseljenoj poslovnoj četvrti.
Stotine ljudi okupile su se oko objekta, među njima i vlasnici radnji čiji su lokali pretvoreni u pepeo.
Požar je izbio sinoć, a spasilačke službe primile su dojavu u 22.38 časova da gore prodavnice u prizemlju tržnog centra "Gul Plaza".
- Kada smo stigli, požar iz prizemlja već se proširio na više spratove i gotovo čitava zgrada bila je zahvaćena plamenom - rekao je portparol spasilačke službe Hasanul Haseb Kan.
Patolog dr Sumajija Sajed izjavila je da je šest tela nastradalih dopremljeno u Civilnu bolnicu u Karačiju, kao i da je zbrinuto 11 povrijeđenih, dodajući da policija "primjenjuje protokole za masovne nesreće".
Fotografije iz unutrašnjosti tržnog centra otkrivaju ugljenisane ostatke prodavnica i jarko narandžasti sjaj plamena koji se širio kroz zgradu.
Lokalni mediji su prenijeli da su se dijelovi objekta već urušili, a spasioci strahuju da bi mogla da se sruši cijela konstrukcija.
Uzrok požara za sada nije poznat.
Policija je saopćila da će istraga biti pokrenuta nakon što požar bude u potpunosti ugašen.
Većina objekata u Karačiju, kao i u drugim dijelovima zemlje, nema sisteme za prevenciju i gašenje požara, što često dovodi do velike materijalne štete i ljudskih žrtava.