Video / Tržni centar pretvoren u pepeo, šest osoba poginulo

Najmanje šest osoba je nastradalo u požaru koji je zahvatio desetine prodavnica u tržnom centru "Gul Plaza" u historijskom centru Karačija, na jugu Pakistana, javljaju lokalni mediji.

Dijelovi tržnog centra u historijskom centru Karačija pretvoreni su u ruševine, prenosi Reuters.

Snimci prikazuju kako požar izbija iz zgrade dok su vatrogasci tokom cijele noći pokušavali da spriječe njegovo širenje u gusto naseljenoj poslovnoj četvrti.

Stotine ljudi okupile su se oko objekta, među njima i vlasnici radnji čiji su lokali pretvoreni u pepeo.

Požar je izbio sinoć, a spasilačke službe primile su dojavu u 22.38 časova da gore prodavnice u prizemlju tržnog centra "Gul Plaza".