Papa Lav XIV odbio da primi u audijenciju Emanuela Makrona

Papa Lav XIV odlučio je da ne primi francuskog predsjednika Emanuela Makrona (Emmanuel Macron) u audijenciju, prenosi italijanski list "Il Tempo", pozivajući se na izvore unutar Državnog sekretarijata Vatikana i nadbiskupa Đovanija Čezarea Pagacija (Giovanni Cesare Pagaccia).

Prema tim izvorima, pripreme za prvu državnu posjetu Makrona Vatikanu, koje su trajale nekoliko sedmica na zahtjev Jelisejske palate, obustavljene su po nalogu samog Pape, a nadležnim kancelarijama naređeno je da zahtjev za audijenciju vrate.

Papa je, kako se navodi, poručio da se u ovom trenutku ne održavaju ni privatne ni državne audijencije za Makrona.

Izvori navode da su razlozi za odbijanje višestruki, a među ključnima se ističe nezadovoljstvo Pape zakonodavnim pravcem Francuske po pitanjima etike i ljudskih prava, posebno zakonima o eutanaziji koje je nedavno usvojila francuska vlada.

Dodatni problem u odnosima predstavlja, prema istim izvorima, stav Vatikana o, kako je navedeno, izraženom antiamerikanizmu Francuske, kao i nezadovoljstvo Pape izjavama Makrona o Sjedinjenim Američkim Državama, imajući u vidu da je Papa američkog porijekla.

Još jedan izvor tenzija je odluka, koju je Makron donio u koordinaciji sa pariskim nadbiskupom Loranom Ulrihom (Laurent Ulrich), da se uklone i preprave preostali drevni vitraži u katedrali Notr Dam kako bi se postavili novi, savremeni radovi.

Ta odluka izazvala je proteste kulturnih i katoličkih udruženja u Francuskoj, a prema navodima izvora, naišla je i na negodovanje Pape.