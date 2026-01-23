Bijela kuća objavila sliku: Tramp, pingvin i Grenland

Bijela kuća objavila je ilustraciju na kojoj je prikazan američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) kako, zajedno s pingvinom, hoda kroz snježni i ledeni krajolik.
Na slici se vidi prostrana bijela ravnica prekrivena snijegom, s planinama u pozadini. Pingvin na ilustraciji nosi američku zastavu, dok se u daljini, na padini, jasno uočava grenlandska zastava.
Poznato je da su pingvini prirodno rasprostranjeni isključivo na južnoj hemisferi, prvenstveno na Antarktici, kao i u južnim dijelovima Južne Amerike, Afrike, Australije i Novog Zelanda. Na sjevernoj hemisferi pingvini ne žive u divljini, pa tako ni na Grenlandu, što ovu ilustraciju čini očigledno simboličnom.
Objavljena slika predstavlja jasnu aluziju na višesedmične Trampove poruke i pretenzije prema Grenlandu. Američki predsjednik je u više navrata izjavljivao da Sjedinjene Američke Države "moraju imati Grenland", ističući da je taj arktički otok od ključnog značaja za američku nacionalnu sigurnost. U tim istupima govorio je da će Grenland "dobiti na ovaj ili onaj način".
Ipak, tokom govora na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, Tramp je u srijedu odbacio mogućnost upotrebe sile u vezi s Grenlandom. Ubrzo nakon toga povukao se i od ranije iznesene prijetnje o uvođenju kaznenih carina prema osam evropskih zemalja, koje je prvobitno najavljivao kao vid pritiska u vezi s američkom kontrolom nad tim područjem.
U objavi na svojoj društvenoj mreži Tramp je naveo da je u Davosu, u razgovoru s generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom (Mark Rutte), postigao dogovor o "okviru budućeg sporazuma". Ipak, zasad nije poznato šta bi taj sporazum konkretno podrazumijevao, niti koliko su eventualni pregovori uopće odmakli.