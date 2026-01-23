Bijela kuća objavila sliku: Tramp, pingvin i Grenland

Bijela kuća objavila je ilustraciju na kojoj je prikazan američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) kako, zajedno s pingvinom, hoda kroz snježni i ledeni krajolik.

Na slici se vidi prostrana bijela ravnica prekrivena snijegom, s planinama u pozadini. Pingvin na ilustraciji nosi američku zastavu, dok se u daljini, na padini, jasno uočava grenlandska zastava.

Poznato je da su pingvini prirodno rasprostranjeni isključivo na južnoj hemisferi, prvenstveno na Antarktici, kao i u južnim dijelovima Južne Amerike, Afrike, Australije i Novog Zelanda. Na sjevernoj hemisferi pingvini ne žive u divljini, pa tako ni na Grenlandu, što ovu ilustraciju čini očigledno simboličnom.