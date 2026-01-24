Meloni: Nadam se da ćemo moći Trampu dati Nobela za mir

Italijanska premijerka Đorđa Meloni (Giorgia Meloni) izjavila je da se nada kako će predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Donald Trump) biti moguće nominirati za Nobelovu nagradu za mir zbog njegovih napora da se postigne mir u Ukrajini.

- Nadam se da ćemo mu je moći dodijeliti. Vjerujem da on može napraviti razliku u postizanju pravednog i trajnog mira za Ukrajinu, a tada ćemo i mi napokon moći nominirati Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir - rekla je Meloni na konferenciji za novinare u Rimu, nakon sastanka s Fridrihom Mercom (Friedrich Merz), njemačkim kancelarom.

Govoreći o odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama, Meloni je istakla da “želja za saradnjom ostaje čvrsta”, naglašavajući da su Italija i Njemačka među evropskim zemljama koje imaju povlaštene odnose s Vašingtonom, dijelom i zbog činjenice da se na njihovim teritorijama nalaze američke vojne baze.

Dodala je da je u odnosima sa SAD-om važno zadržati “pragmatičan, a ne instinktivan pristup”.

Donald Tramp već godinama otvoreno pokazuje interes za osvajanje Nobelove nagrade za mir. Prošlogodišnja dobitnica te nagrade, venecuelanska opoziciona čelnica Marija Korina Mačado (María Corina Machado), nedavno mu je u Bijeloj kući uručila medalju Nobelove nagrade za mir.

Iako mu je predala zlatnu medalju koju dobitnici dobijaju uz priznanje, nagrada formalno ostaje njena. Norveški Nobelov institut saopćio je da se Nobelova nagrada ne može prenositi, dijeliti niti opozvati.