Nova pucnjava u SAD: Granična patrola umiješana, ranjena osoba u kritičnom stanju

Jedna osoba ranjena je u incidentu u kojem je učestvovala Granična patrola Sjedinjenih Američkih Država u Arizoni, saopćila je portparolka Šerifovog ureda okruga Pima.

Povrijeđena osoba, čiji identitet nije objavljen, pogođena je u južnom dijelu okruga Pima oko 7.30 sati ujutro, navodi se u saopćenju Vatrogasnog okruga Santa Rita. Vatrogasna služba potvrdila je da je ranjena osoba prevezena u bolnicu u kritičnom stanju, javlja NBC News.

Okolnosti koje su dovele do incidenta zasad nisu razjašnjene, a nema informacija da li je u pucnjavi povrijeđen neko od pripadnika organa reda.

Ministarstvo unutrašnje sigurnosti nije odmah odgovorilo na upit za komentar.

Ekipe Vatrogasnog okruga Santa Rita i službe American Medical Response pružile su medicinsku pomoć ranjenoj osobi na licu mjesta, navodi se u zvaničnom saopćenju.

- Briga o pacijentu predata je lokalnom medicinskom helikopteru radi hitnog transporta u regionalni traumatološki centar - saopćila je vatrogasna služba. "Incident je i dalje predmet aktivne istrage organa reda."

Ova pucnjava dogodila se svega tri dana nakon što je Granična patrola usmrtila Aleksa Pretija u Mineapolisu, te nekoliko sedmica nakon što je službenik Imigracione i carinske službe pucao i ubio Renea Guda. Ubistva Pretija i Guda izazvala su proteste širom Sjedinjenih Američkih Država i dovela do oštrih kritika Ministarstva unutrašnje sigurnosti, uključujući pozive na smjenu sekretarke Kristi Noum.

Prema dostupnim podacima, savezni imigracioni službenici od septembra su upucali 12 osoba, otkako je Ministarstvo unutrašnje sigurnosti intenziviralo operacije deportacije širom zemlje.