Tramp smanjuje carine Indiji

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je rekao da je postigao trgovinski sporazum s Indijom, te da se Indija također složila da prestane kupovati rusku naftu i da će kupovati više iz Sjedinjenih Država, a potencijalno i iz Venezuele.

- Iz prijateljstva i poštovanja prema premijeru Modiju i, na njegov zahtjev, s trenutnim učinkom, dogovorili smo Trgovinski sporazum između Sjedinjenih Država i Indije, prema kojem će Sjedinjene Države naplaćivati smanjenu recipročnu carinu, spuštajući je sa 25 na 18 posto - rekao je Tramp u objavi na društvenim mrežama nakon telefonskih razgovora s indijskim premijerom Narendrom Modijem, javlja Reuters.

Modi se također obavezao da će kupiti više od 500 milijardi dolara vrijednih američkih energetskih, tehnoloških, poljoprivrednih i drugih proizvoda, dodao je Trump.