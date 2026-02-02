Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POSTIGNUT SPORAZUM

Tramp smanjuje carine Indiji

Američki predsjednik je rekao da se Indija složila da prestane kupovati rusku naftu i da će kupovati više iz Sjedinjenih Država

Donald Tramp. AP

FENA

2.2.2026

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je rekao da je postigao trgovinski sporazum s Indijom, te da se Indija također složila da prestane kupovati rusku naftu i da će kupovati više iz Sjedinjenih Država, a potencijalno i iz Venezuele.

- Iz prijateljstva i poštovanja prema premijeru Modiju i, na njegov zahtjev, s trenutnim učinkom, dogovorili smo Trgovinski sporazum između Sjedinjenih Država i Indije, prema kojem će Sjedinjene Države naplaćivati smanjenu recipročnu carinu, spuštajući je sa 25 na 18 posto - rekao je Tramp u objavi na društvenim mrežama nakon telefonskih razgovora s indijskim premijerom Narendrom Modijem, javlja Reuters.

Modi se također obavezao da će kupiti više od 500 milijardi dolara vrijednih američkih energetskih, tehnoloških, poljoprivrednih i drugih proizvoda, dodao je Trump.

# INDIJA
# SAD
# DONALD TRUMP
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.