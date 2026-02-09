U urušavanju zgrade poginulo 14 osoba

Najmanje 14 osoba poginulo je prilikom urušavanja stambene zgrade na sjeveru Libana, saopćila je danas Civilna zaštita.

Generalni direktor Civilne zaštite, general Imad Khreish, potvrdio je da su operacije potrage i spašavanja završene. Potvrdio je broj poginulih i naveo da je osam osoba spašeno.

- Stambena zgrada sastavljena od dva dijela, od kojih je svaki imao po šest spratova, srušila se jučer u naselju Bab al-Tabbaneh u gradu Tripoliju - navodi se u saopćenju CZ.

Tripoli, s nivoom siromaštva većim od 70 posto, po podacima Ujedinjenih nacija, smatra se najsiromašnijim gradom u Libanu. Grad se nalazi na obali Sredozemnog mora.

Mnoge zgrade godinama nisu održavane. Naselje u kojem se zgrada urušila bilo je i poprište teških sukoba između sunitskih muslimanskih militanata i susjednog alavitskog područja Jabal Mohsen tokom ranih godina sirijskog ustanka, kada su mnogi stanovnici Tripolija podržavali sirijsku opoziciju.

Nakon jučerašnjeg incidenta, grupe bijesnih mladića kretale su se ulicama na motociklima, a neki su se uputili prema sjedištima uredima političara, gdje su oštetili metalne barikade, izvijestila je državna Nacionalna novinska agencija.

U januaru je šef Više uprave za pomoć Bassam Nablusi, pozivajući se na podatke Općine Tripoli, izjavio da je za 105 zgrada neophodno hitno izdavanje upozorenja za evakuaciju stanara.

Po podacima Libanskog udruženja vlasnika nekretnina (LPA), u Libanu postoji najmanje 16.000 zgrada kojima prijeti urušavanje, a većina se nalazi u glavnom gradu Bejrutu i u Tripoliju.

U Bejrutu je masovna eksplozija u luci 2020. godine dodatno povećala rizik za pojedine zgrade zbog snažnih udarnih talasa.

Liban je već godinama suočen s jednom od najtežih ekonomskih i finansijskih kriza u svojoj historiji. Lokalna valuta izgubila je najmanje 98 posto vrijednosti od 2019. godine.

Zbog drastičnog rasta cijena građevinskog materijala, mnogi izvođači radova, vlasnici i stanari ne mogu priuštiti popravke te se hitno potrebne renovacije odgađaju, prenosi DPA.