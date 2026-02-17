Ogromna vrtača u Indoneziji guta ceste i usjeve

U jednom selu u Indoneziji pojavila se golema rupa u tlu koja se neprestano širi i već je progutala poljoprivredna zemljišta, usjeve i ceste, a lokalno stanovništvo strahuje za svoje domove i egzistenciju. Vrtača u selu Pondok Balik u pokrajini Središnji Aceh sada se prostire na više od 30.000 kavdratnih metara i nastavlja rasti.

Tlo na ovom području sastoji se od mekih vulkanskih stijena i pijeska koji potječu od starog vulkana. Obilne kiše prodiru u tlo, a podzemne vode ga polako erodiraju. Uz to, zemljotresi s obližnjeg velikog sumatranskog rasjeda često pogađaju ovo područje.

Prema službenim informacijama, vrtača se širi prema jugoistoku, presijecajući farme i saobraćajnice. Već je uništila plantaže kafe, čilija i šećerne trske o kojima ovise mnoge porodice.

Opasna zona

Zbog širenja vrtače, visokonaponski električni stubovi morali su biti premješteni 150 metara dalje kako bi se spriječili prekidi u opskrbi strujom. Rupa je sada udaljena samo 300 do 600 metara od prvih kuća i novih poljoprivrednih površina.

Lokalne vlasti proglasile su područje opasnom zonom, ogradile ga i postavile znakove upozorenja kako bi spriječile prilazak. Iako zasad nema povrijeđenih, tlo se i dalje pomiče.

Najbliže selo broji oko 800 stanovnika. Vlasti su saopćile da će farme i kuće preseliti samo ako se vrtača opasno približi.

Idući korak

Ministar javnih radova Dodi Hangodo (Dody Hanggodo) posjetio je lokaciju početkom mjeseca. Njegov tim istražuje načine sanacije, što uključuje ispunjavanje podzemnih šupljina posebnim materijalom, preusmjeravanje tokova vode i ojačavanje padina sadnjom biljaka.

Stručnjaci očekuju da će se pomicanje tla nastaviti još neko vrijeme, zbog čega stanovnici moraju ostati na oprezu i držati se na sigurnoj udaljenosti.